Preocupación por la subida de la gasolina por el conflicto de Irán: "He pagado 15 euros más y no he llenado el depósito"

Gasolinera de Repsol en Villanueva de Gállego este martes. E. E.

La economía mira hacia Irán. La escalada de violencia que vive con sus enfrentamientos entre el país y Estados Unidos e Israel ha puesto en tensión a varios sectores.

Si el turístico está ya temblando por las posibles consecuencias con el cierre del espacio aéreo por los misiles que sobrevuelan Irán como los países adyacentes, el sector petrolero también se mantiene en vilo.

Irán es uno de los mayores productores de petróleo del mundo y el futuro de los precios de la gasolina y el gasóleo mira expectante la evolución del conflicto.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ya habla de un posible incremento de precios de 8 a 10 céntimos por litro en las próximas semanas. Aunque la causa no es el conflicto en ciernes sino por las subidas del petróleo Brent.

Si bien desde la organización apuntan que la violencia que se está cometiendo en Irán podrá verse reflejada a partir de dos semanas.

A pesar de que aún va a tardar en tener las consecuencias mayores en los precios de los carburantes los consumidores están comenzando a mirar con preocupación el futuro incierto que esto va a suponer.

Carla Vicente admite que han sido sus amigas las que le han puesto sobre aviso de lo que está ocurriendo. "Una amiga ha mandado un mensaje aconsejándonos que fuéramos a rellenar el depósito de gasolina", reconoce tras haber ido a la gasolinera.

Así, esta joven de 25 años tras conocer lo ocurrido y en vista de lo que pueda pasar no ha dudado en ir hasta la gasolinera para repostar y "aprovechar antes de que se ponga más cara".

Por el momento, desde la gasolinera del Polígono de Zuera ha pagado el litro de gasolina a 1,3 euros cuando hace una semana la había pagado a menos de 1,25. "Me ha costado 15 euros más y no he llegado ni a rellenar el depósito", se queja.

Así, ha pagado 40 euros cuando aún mantenía 200 kilómetros de disposición y antes rellenaba el depósito por 50 euros con este a cero, según relata.

Hasta la gasolinera del BonÁrea de Villanueva de Gállego se ha acercado Laura Lerma, de 23 años. Esta joven ya repostó este fin de semana antes de emprender un viaje y comenta que la pagó a 1,3 mientras que este martes que ha acudido ya ha visto el incremento a 1,43 euros.

"Nunca sabes qué va a pasar con la gasolina, no para de subir por cualquier motivo y ya cansa un poco porque cada poco tiempo tienes que repostar y el bolsillo lo nota", critica esta joven que utiliza todos los días su vehículo particular para poder llegar hasta el trabajo.

Gasolineras más baratas en Zaragoza

Desde Facua, las gasolineras más baratas rondan el litro de gasolina entre los 1,299 euros hasta los 1,379. Así en la avenida de la Diagonal, 12 en Plenergy.

Luego, en la gasolinera BonÁrea en la autovía A-2 kilómetro 311 está a 1,3 euros/litro. Mientras que en el Alcampo de la carretera Madrid km. 315,2 a 1,319 euros.

Mientras, en las gasolineras Nafte en calle Ibérica vía 89 y en la calle Juan de la Cierva, 21 a 1,379 euros.