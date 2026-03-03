Irán cambia las reglas en las agencias de viaje: "El conflicto va a suponer un parón importante de ventas y a nivel económico"

La noticia de los últimos días mira hacia Oriente Próximo. El ataque de Estados Unidos e Israel a Irán acapara todos los titulares ante la escalada de violencia en ese lado del mundo.

Este fuego cruzado está dejando afecciones a muchos niveles, entre ellos, en el turístico. Son ya cientos de personas las que se están viendo atrapadas en puntos de Oriente Próximo al haber cerrado el espacio aéreo.

Una incertidumbre que pesa entre las agencias de viajes ya que la inoperatividad de aeropuertos clave como el de Dubái, Bahrein o Qatar deja el turismo en este país cerrado y sus conexiones con el resto de Asia.

"Emiratos Árabes se ha convertido en un punto neurálgico de conexión especialmente entre Europa y Asia por las tarifas, la frecuencia de vuelos, por toda la disponibilidad que tienen hace que sea un punto que se utilice muchísimo", explica José Manuel Clúa, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón.

Desde este sábado las compañías aéreas como Emirates Airline, Qatar Airways o Etihad Airways que son las que más circulan en esta zona han visto cancelados una docena de vuelos con conexiones de Madrid o Barcelona con Emiratos Árabes.

No han sido los únicos ya que, según Clúa, los vuelos a la India también se han visto afectados y "están los aeropuertos colapsados". Esto se debe principalmente a que los vuelos desde este destino pasan por encima de Irán. "El lío que se está ocasionando es enorme", señala.

Las consecuencias no solo se están viendo en los aeropuertos sino que también en los cruceros ya que son un gran número de ellos los que están varados.

Una situación que pone en jaque a las agencias y los viajes que tenían programados a estas zonas. "No solo afecta a a los destinos de moda como Qatar o Dubái sino que son unos destinos que sirven de conexiones para toda la parte asiática y parte de África", indica.

Por lo que el sentimiento que corre estos días en el sector es de "incertidumbre y preocupación". Unas sensaciones que también corren entre los viajeros ya que reconoce que algunos han llamado "asustados" por viajar a países colindantes que mantienen su actividad como Estambul o Jordania.

Por el momento, no tienen estimaciones de lo que va a poder suponer económicamente, "hay que esperar también a ver si esto va a ser para corto o largo plazo". Lo que sí tiene claro es que por un tiempo va a "suponer un parón importante de ventas y a nivel económico".