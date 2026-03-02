Confirmado por Amazon: duplica su apuesta por Aragón e invertirá otros 18.000 millones de euros en centros de datos

Amazon Web Services va a aumentar su inversión en Aragón hasta los 33.700 millones de euros para ampliar su infraestructura de centros de datos e impulsar la innovación en inteligencia artificial en Europa.

La multinacional americana, que ya cuenta con centros de datos en funcionamiento en Huesca, Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro, va a construir más infraestructuras en San Mateo de Gállego y La Puebla de Híjar, siendo el primero en ubicarse en la provincia de Teruel. Además, también se amplía el instalado en la capital oscense.

Amazon también tiene previsto construir en Aragón una fábrica dedicada al ensamblaje y las pruebas finales de los servidores, un almacén de logística y una instalación para la fabricación y reparación de servidores. Su ubicación no está aún elegida, según fuentes del gigante americano, aunque se espera que estas instalaciones generen aproximadamente 1.800 empleos en Aragón.

Con ello, AWS va a destinar otros 18.000 millones en la próxima década en infraestructuras en Aragón, que se sumarán a los 15.700 que ya anunció en 2024 en su primera macroexpansión en la Comunidad.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, y David Zapolsky, consejero general y vicepresidente senior de políticas públicas globales de Amazon Amazon Web Services

En aquella ocasión se anunciaron las ampliaciones de los centros de Villanueva de Gállego, Huesca y El Burgo de Ebro, este último con una ramificación en Zaragoza, y ahora se da un paso más con las ubicaciones en San Mateo de Gállego, a unos 20 kilómetros al norte de la capital aragonesa, y La Puebla de Híjar, en Teruel.

Se estima que toda esta inversión genere 6.700 empleos a tiempo completo derivados de la inversión directa de Amazon en múltiples categorías, entre ellos personal altamente cualificado en operaciones de centros de datos, y empleados de los proveedores de AWS, como trabajadores que construyen las instalaciones, y personal de seguridad de los centros de datos.

La compañía americana también tiene previsto invertir 30 millones de euros hasta 2035 en programas para la comunidad en las zonas en las que opera infraestructura en España, con foco en educación, sostenibilidad, impacto social y desarrollo local.

Amazon ha realizado este anuncio durante el encuentro que los máximos responsables del gigante tecnológico han mantenido con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro para la Transformación Digital, Óscar López.

“El Gobierno de España celebra y respalda el espectacular anuncio realizado por Amazon Web Services en nuestro país. Nuestras negociaciones para ampliar su negocio en Aragón, al tiempo que se comprometía con el desarrollo local, han merecido la pena. Su enorme impacto debe actuar como motor que impulse otros proyectos directos e indirectos en la zona”, ha asegurado López.

