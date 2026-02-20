¿Por qué Óscar Puente rechaza el cercanías Zaragoza-Huesca?: Así es el informe que justifica su 'no' a la conexión ferroviaria

La negativa del ministro de Transportes, Óscar Puente, al cercanías entre Huesca y Zaragoza ha encendido todavía más los ánimos en los ayuntamientos de ambas ciudades y el Gobierno de Aragón. Las instituciones urgen a abordar una conexión ferroviaria regular entre las dos principales ciudades de la Comunidad, y que pueda extenderse a otros puntos del entorno de la capital.

Puente anunció esta negativa en plena sesión de control en el Congreso de los Diputados en respuesta a una pregunta del diputado de CHA, el aragonés Jorge Pueyo. Los aragonesistas claman por un cercanías “en condiciones” para la Comunidad, que únicamente cuenta con una línea de apenas 16 kilómetros y que es la menos usada de toda España.

Para justificar su ‘no’, Puente se basa en un informe elaborado por el Ineco, una entidad dependiente del propio Ministerio de Transportes dedicada a la consultoría de proyectos orientados a vertebrar y cohesionar el territorio.

Este informe, de 50 páginas, analiza tres posibles líneas de cercanías en Aragón: la ampliación de la C1 ya existente hasta Gallur y Quinto, una C2 entre Huesca, Zaragoza y Cariñena, y una C3 entre la capital y Calatayud.

Sin embargo, este informe concluye que ninguna de estas propuestas cumpliría con un requisito de alcanzar los 20.000 viajeros diarios, incluso “ni todas en su conjunto”, menciona el texto.

El informe plantea que las líneas tengan hasta 18 servicios por sentido en un día laborable, por lo que, para considerarlo viable, exige una capacidad media de 555 pasajeros por trayecto.

De hecho, a excepción de la estación de Huesca, con una estimación de 6.662 personas, en el resto de las estaciones el número de viajeros que se calculan bajo los criterios más optimistas está muy por debajo de los 5.000 viajeros diarios.

Así, entre el resto de las estaciones, las que podrían alcanzar mayores cifras son Calatayud, Cariñena y Gallur, para las que se estiman, bajo los criterios más optimistas, 2.492, 993 y 835 viajeros diarios.

Además, el informe cifra una ocupación del 51% entre Huesca y Zaragoza, aunque lo justifica en que el grueso de los viajeros se desplaza entre Huesca y Zaragoza directamente, sin paradas intermedias, y que el tramo de Zaragoza a Cariñena se quedaría en un 10%. Además, mantienen que en Villanueva de Gállego solo se suben o bajan 6 personas en un día laborable, o 57 en Tardienta.

También asegura que este porcentaje se debe a la venta de títulos multiviaje gratuitos para viajeros recurrentes en Media Distancia.

En el caso de la línea C1, Ineco cifra en el 1,6% el uso del tramo entre Quinto y Zaragoza, y del 13,6% entre Casetas y Gallur. Mientras, para la posible C3 entre Casetas y Calatayud, lo eleva hasta casi el 30%, pero aseguran que responde a un patrón similar al descrito para la Huesca-Zaragoza.

En conclusión, según el Ineco, la extensión de los servicios de Cercanías no puede sustentarse por la consideración del incremento de la población atendida en los municipios que cuentan con estaciones en la red ferroviaria convencional.

Rechazo del Gobierno de Aragón

Unos argumentos que no convencen al Gobierno de Aragón, que este jueves clamaba contra el Ministerio por su rechazo a unir en cercanías las dos principales ciudades de la Comunidad.

Para el consejero de Fomento en funciones, Octavio López, este documento es “incompleto, inconsistente, falto de rigor y repleto de defectos metodológicos”, como el hecho de que pida un mínimo de 20.000 viajeros cada día cuando solo contempla 7.200 plazas.

“No incluye ni un estudio previo de alternativas, ni si se podría operar con la línea actual, ni una evolución de la respuesta social. El número mínimo de usuarios exigidos es muy superior a la oferta de plazas. No puedes pedir que haya 20.000 viajeros al día cuando el estudio contempla 7.200 plazas”, ha aseverado López.

Para el Gobierno aragonés, el informe no tiene rigor porque no se ha tenido en cuenta el crecimiento de población que pueden tener los municipios de este corredor, como Zuera, Villanueva de Gállego y Huesca. En estas localidades se instalarán proyectos de Grupo Jorge, Costa o Amazon, que pueden crear más de 3.000 nuevos empleos.

Respuesta del Gobierno de España

Tras conocer las palabras de Octavio López, el Gobierno de España, a través de la Delegación del Gobierno en Aragón, ha lamentado que se ponga en duda un estudio del Ineco "con datos objetivos, con solvencia técnica y rigor metodológico".

Por ello, le piden que ofrezca un "estudio alternativo" que "no esté basado solo en impresiones".