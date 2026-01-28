La empresa española Box2Bit invertirá 3.900 millones de euros en un nuevo centro de datos en Épila (Zaragoza)

Nueva inversión tecnológica en Aragón. El Consejo de Gobierno ha anunciado este miércoles el centro de datos de Épila (Zaragoza), conocido como proyecto “Epilon”, que cuenta con una inversión de 3.900 millones de euros, promovido por Box2Bit.

Este miércoles, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha adelantado la noticia en un desayuno en ADEA y posteriormente, la vicepresidenta Mar Vaquero ha explicado los detalles de este acuerdo que refleja, de nuevo, el gran momento económico que vive Aragón.

El Consejo de Gobierno ha declarado como Inversión de Interés Autonómico con Interés General de Aragón del proyecto “Epilon”, en Épila, promovido por Box2Bit. El objetivo es el desarrollo del Campus de Centros de Procesamiento de Datos, así como la infraestructura necesaria para su operación y puesta en servicio.

La inversión total prevista es de 3.900 millones de euros, de los que 1.125 millones corresponden a la fase inicial (que finalizará en 2029) y los 2.775 millones con las posteriores. Según ha defendido Vaquero, se trata de “una nueva inversión tecnológica con alto impacto en el territorio”.

Además, el proyecto generará unos 550 empleos directos y 1.000 indirectos en la fase de construcción, así como 63 empleos directos y 200 indirectos en la fase de operación.

El proyecto cuenta con una superficie de 33 hectáreas en su primera fase, pudiendo llegar a unas 100 hectáreas en caso de necesidad.

La primera fase contempla la construcción de dos edificios de procesamiento de datos y uno de control de accesos, infraestructuras de saneamiento y suministro de agua, eléctrico y de fibra óptica, viales de acceso y perimetrales, aparcamiento y zonas verdes. Además, se plantean dos accesos independientes desde la Autovía A-2 del Nordeste.

En cuanto el suministro de energía del centro de datos, Vaquero ha precisado que son dos fases. Durante la primera será de 150 megavatios, que ya están garantizados por la empresa. En las fases posteriores alcanzaría hasta 520 megavatios. Para obtenerlo estarán pendientes en los próximos períodos.

“Aragón vive en estos momentos un momento económico imparable. Estamos, posiblemente, ante el mejor momento económico de nuestra historia. No solo es que hayamos traído a nuestra comunidad autónoma más inversiones, sino que siguen llegando nuevas inversiones que van a hacer que Aragón continúe haciendo historia”, ha defendido Azcón sobre el centro de datos.

Con la nueva inversión, el presidente ha recordado que en estos treinta meses, se han anunciado inversiones “por un valor aproximado de 79.000 millones de euros”.

La compañía Box2Bit

La mercantil CDP Edge Solutions S.L.U. (Box2Bit) es una compañía independiente española, perteneciente a la mercantil Quantum Global Assets, matriz del grupo. Box2Bit desarrolla, financia, construye y opera infraestructuras alimentadas hasta por un 100% de energía renovable.

El principal objetivo es promover y operar campus de infraestructura digital con una propuesta de valor fundamentada en tres parámetros principales: la digitalización sostenible, la escalabilidad y la experiencia en el desarrollo de soluciones energéticas.

Su actividad principal es el proceso de datos, hosting, programación informática, gestión de recursos informáticos y actividades de consultoría informática.

Igualmente, cabe destacar que Box2BIT está trabajando en otra infraestructura tecnológica en Aragón, concretamente en Cariñena. En este punto, Mar Vaquero ha admitido que la empresa "no ha abandonado el proyecto en ningún momento".

"Hemos anunciado proyectos que cumplían con los requisitos. Somos prudentes y coherentes parea no desechar ningún proyecto que la empresa no abandone. La empresa ha presentado alegaciones, estamos pendientes de la resolución por parte del Gobierno de España", ha explicado la vicepresidenta.

Declaración de interés autonómico

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha declarado como inversión de interés autonómico los proyectos de construcción de tres plantas de valorización y generación de biogás en Lupiñén (Hoya de Huesca), Agón (Campo de Borja) y Bujaraloz (Monegros). La inversión proyectada suma 70,4 millones de euros.

En cuanto a la generación de empleo prevista, Biogás Power ha estimado para la suma de las tres plantas 210 empleos directos y 60 indirectos durante la fase de construcción, y 45 empleos directos y 60 indirectos para la fase de operación. El plazo de construcción se estima en 24 meses.

Además, han aprobado la declaración de interés autonómico de tres plantas de gas renovables en San Esteban de Litera, Calanda y Caspe, con 61,6 millones de inversión. En este caso, los proyectos están promovidos por Ric Energy, y sumarán hasta 232 puestos de trabajo. Entre 95 y 125 durante la fase de construcción, para la fase de operación de la planta se proyectan 47 puestos y para la logística, entre 47 y 60 empleos.