Confirmado por Aldi: la famosa compañía de supermercados abrirá 3 nuevas tiendas en Aragón en 2026

Aldi consolida su compromiso con Aragón y anuncia la apertura de 3 nuevos supermercados en la comunidad para este año 2026. La cadena de supermercados cerró 2025 con 6 tiendas y más de 6.100 m2 en Aragón y prevé seguir creciendo en la región este ejercicio con foco en la provincia de Zaragoza.

Actualmente, la compañía se encuentra en la ciudad de Teruel, en la localidad de Barbastro (Huesca), Monzón (Huesca), Calatayud (Zaragoza) y en el barrio de Valdespartera y Marqués de la Cadena en cuanto a Zaragoza capital.

La última inauguración fue el pasado mes de octubre en la ciudad de Zaragoza, en el barrio de Valdespartera, fortaleciendo así su cercanía con los consumidores aragoneses.

Dentro de sus planes de expansión nacional, Aldi impulsará su crecimiento en comunidades como Cataluña, Andalucía, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, que concentrarán más de la mitad de las aperturas previstas.

Además de Aragón, la compañía también continuará reforzando su presencia en Baleares, Canarias y la Región de Murcia. Al mismo tiempo, seguirá avanzando en el norte del país, con la inauguración de nuevos supermercados en el País Vasco y Cantabria.

Marca propia

El éxito de Aldi consiste en el impulso de su modelo de negocio orientado al descuento. La compañía orienta toda su actividad para asegurar el acceso a un surtido de productos para la compra habitual, de calidad y al precio más bajo posible. En los supermercados predominan los productos de marca propia de Aldi, que representan 9 de cada 10 productos.

Además, se asegura el compromiso con el producto fresco de origen nacional. Aldi trabaja con los mejores proveedores nacionales e internacionales, para asegurar su compromiso con la calidad y los precios bajos. El objetivo de la compañía es asegurar una compra de calidad, accesible para todos los clientes y al mejor precio.

Gracias a este modelo, los clientes de Aldi ahorran a partir de 20 euros semanales en su compra, en comparación con la media del sector. Entre enero y noviembre de 2025, la compañía redujo el precio de más de 930 productos en todos sus supermercados en España, y se activaron ofertas y promociones semanales contribuyendo a facilitar el ahorro de las familias en su compra semanal.

Aldi se ha consolidado como una opción de compra fiable y de confianza para los hogares españoles. En 2025, la cadena sumó 33 nuevas tiendas, alcanzando un total de 496 supermercados en toda España y 8 millones de clientes, consolidándose como la cadena que más ha crecido en número de compradores en los últimos cuatro años.