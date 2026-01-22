Carmen Cano, nueva directora de ZARAGON by EL ESPAÑOL: "Es un reto emocionante, espero honrar el legado de mi padre"

Este jueves comienza el camino de ZARAGON by EL ESPAÑOL con el objetivo de ofrecer más servicios, así como de recuperar una agencia que fue referente en Aragón durante 35 años.

Con ilusión y un orgullo difícil de expresar se une al equipo de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Carmen Cano. Lo hace como directora de ZARAGON by EL ESPAÑOL, una nueva agencia que recupera la histórica marca ZARAGON, fundada por su padre, Jorge Cano, y que fue referente en la Comunidad durante 35 años.

ZARAGON by EL ESPAÑOL surge por una necesidad real de los clientes y, con la misma esencia que en su origen, ofrece cuatro líneas de negocio: branding, comunicación interna y externa, gestión de medios y eventos. Sin embargo, si por algo se caracteriza es por la sensibilidad humana, la cercanía con las personas y un cuidado especial por escuchar. Pero, sin dejar de lado los pilares fundamentales de este diario: tecnología, datos y conocimiento.

Es la primera agencia ligada a EL ESPAÑOL, por lo que el reto es mayúsculo, pero Cano llega respaldada por sus 25 años de experiencia en el sector de la comunicación y el marketing. Estudió la carrera de Gestión Comercial y Marketing en ESIC y al acabar los estudios comenzó como comercial en American Express. Además, se ha desarrollado como profesional durante 16 años en ZARAGON, Bluemedia de Henneo, Grupo Hospitalario HC y Fundación Sesé.

En definitiva, Carmen Cano afronta esta emocionante etapa con el deseo de que ZARAGON vuelva para quedarse y poder honrar el legado de su padre.

Pregunta.- ¿Cómo nace la posibilidad de recuperar ZARAGON, ahora ZARAGON by EL ESPAÑOL?

Respuesta.- La posibilidad nace de una necesidad real y de una decisión estratégica dentro de EL ESPAÑOL. En un momento de profunda digitalización, las empresas demandaban servicios integrales de comunicación y marketing capaces de acompañar su transformación, apoyándose en la tecnología y el conocimiento que el EL ESPAÑOL ya esta liderando en campos como el de la IA.

Hoy no es posible competir en el ámbito nacional e internacional con herramientas exclusivamente locales. En este contexto, recuperar ZARAGON surgió como la opción natural. Una marca con historia, muy reconocida en Aragón y alineada con lo que el mercado demanda hoy: tecnología, datos y conocimiento.

Mi incorporación se produce precisamente en este momento, donde EL ESPAÑOL lidera la audiencia gracias a una tecnología y estrategia propia. Agradezco a los editores Antonio Ortego y Pedro J. Ramirez, la confianza depositada en mí para desarrollar este proyecto que tanto nos ilusiona y que combina vanguardia, tecnología y conocimiento de las necesidades de las empresas.

P.- Personalmente, ¿qué significa resucitar la marca familiar, fundada por tu padre?

R.- Para mí es emocionante. ZARAGON no es solo una agencia: es mi casa, es parte de mi historia, de mi educación y de mi identidad profesional. Yo estudié la carrera de Gestión Comercial y Marketing porque quería trabajar en la empresa familiar.

Mi padre, Jorge Cano, construyó esta marca con visión, trabajo y una forma muy humana de entender la comunicación. Recuperarla es honrar su legado, darle continuidad y demostrar que las buenas ideas no caducan, solo evolucionan. Muestra de ello es el logotipo tipográfico, que sigue estando actual, a pesar de los años que han pasado.

P.- ¿Va a mantenerse su esencia?

R.- Absolutamente. ZARAGON vuelve renovada, pero fiel a su ADN: estrategia, creatividad y una relación cercana con el cliente. Cambia el contexto, las herramientas y la ambición, pero permanece la forma de trabajar: escuchar, comprender y construir desde la autenticidad.

P.- ZARAGON se fundó en 1981, hace 45 años, y funcionó hasta 2016, hace justo 10. Todo son números redondos. Eso lo hace todavía más especial.

R.- Sí, y además tiene un simbolismo que me toca muy de cerca. ZARAGON ha estado 10 años en silencio justo cuando EL ESPAÑOL cumple 10 años de vida. Por así decirlo, ZARAGON paró para que EL ESPAÑOL naciera, avanzara. Le dio ese relevo y ahora se encuentran casi de forma natural, como si ambas hubieran estado esperando este momento para unirse. Ese cruce conecta pasado, presente y futuro en una misma línea.

P.- ¿Qué líneas de negocio ofrece a los clientes la agencia?

R.- Nuestro enfoque es acompañar a marcas, instituciones y personas que buscan algo más que visibilidad, que buscan tener sentido, coherencia y una narrativa sólida que conecte con su identidad.

Así pues, ZARAGON by EL ESPAÑOL articula su propuesta en cuatro grandes líneas de negocio que cubren todo el ciclo de comunicación de una marca.

Branding, desde el naming hasta el manual de identidad corporativa.

Comunicación interna y externa.

Comercialización de medios .

Eventos corporativos, institucionales, deportivos y de marca.

P.- ¿Qué grandes marcas han salido de ZARAGON?

R.- A lo largo de sus más de tres décadas, ZARAGON trabajó para algunas de las marcas y proyectos más relevantes de Aragón. Desde campañas emblemáticas como las de abonados del Real Zaragoza, ya que realizamos casi todas cuando el equipo estaba en Primera, hasta la plataforma zaragozaes.com, que fue la primera web, y se convirtió en patrocinadora del famoso programa ‘Qué viene el lobo’ de Luis Larrodera en Antena Aragón.

La agencia también ganó muchos concursos como el de la Expo 2008 en UTE con DDB Barcelona, la ejecución de la campaña de Motorland, o la creación de la feria "Stock Car", donde trabajamos el naming y el diseño de la marca. En el ámbito empresarial y comercial, ZARAGON participó en el lanzamiento de Continente, el primer hipermercado de Aragón, y creó marcas como el polígono industrial Empresarium o Able, primera operadora por cable en Aragón, y que actualmente pertenece al Grupo Auna.

Algunos de los trabajos de ZARAGON. E.E.

Además, trabajamos dentro del sector de las promotoras inmobiliarias, donde cabe destacar la promoción de "El Seminario", de Castillo Balduz, y diferentes promociones de la constructora Pronisa. En cuanto a marcas fácilmente reconocibles por el público actual destacaría con especial cariño Aura Restaurante, consolidando una trayectoria diversa y muy arraigada en el tejido económico y social de la comunidad.

Más que una lista de clientes, es un recorrido por parte de la historia reciente de Aragón, en la que ZARAGON tuvo un papel activo y reconocido.

P.- ¿Por qué elegir ZARAGON by EL ESPAÑOL? ¿Qué le hace diferente?

R.- ZARAGON no vende servicios, construye relaciones y transforma historias en valor. Es diferente por varias razones. Sin duda, por su origen, porque es una marca con historia, con raíces y con un legado emocional que no se puede copiar, es único.

Además, en ZARAGON no comunicamos por comunicar, sino que construimos relatos que dan sentido, identidad y coherencia a las organizaciones. Siempre tenemos presente el enfoque narrativo en un modelo de trabajo que combina la estrategia y la creatividad con la emoción y la sensibilidad humana. No somos una agencia industrial, somos una agencia que piensa, escucha y acompaña. Para nosotros, los clientes no son solo un número, todos son igual de importantes, da igual que sea más o menos grande. Siempre los tratamos por igual, buscamos darle lo que necesita.

Por último, contamos con el respaldo de EL ESPAÑOL, el medio líder en España, que aporta estructura, tecnología y alcance.

P.- Se insiste mucho en la conexión humana, en escuchar al de enfrente. ¿Es la clave?

R.- Es la clave absoluta. La comunicación no empieza en un briefing, empieza en una conversación. Escuchar de verdad permite entender la identidad, los miedos, las aspiraciones y la esencia de cada cliente. Solo desde ahí se puede construir una narrativa coherente. La técnica importa, pero la sensibilidad marca la diferencia.

Nací en ZARAGON, pero he trabajado en el lado de los medios de comunicación y de las empresas. Esa experiencia me permite entender todas las partes y empatizar más.

P.- En lo profesional es un gran paso incorporarse al equipo de EL ESPAÑOL, medio líder en España. ¿Cómo lo afrontas?

R.- Con ilusión y con responsabilidad. EL ESPAÑOL es un proyecto sólido, innovador y con una década de crecimiento continuo. Integrarme en su estructura me permite sumar mi experiencia a un equipo que piensa en grande y que apuesta por Aragón. Es algo nuevo en EL ESPAÑOL, es un reto muy emocionante.

P.- ¿Qué esperas de esta nueva etapa?

R.- Espero construir algo que perdure. Que ZARAGON vuelva a ser un referente, no solo por lo que hace, sino por cómo lo hace. Espero acompañar a marcas e instituciones en procesos de transformación real. Y, sobre todo, espero honrar el legado de mi padre llevando la marca familiar a un nuevo capítulo, más fuerte, más estratégico y más conectado con el presente. ZARAGON vuelve y vuelve para quedarse.