Aragón necesitará 35.000 trabajadores en tres años ante la avalancha de inversiones millonarias

Los ministros Hereu y Alegría y el presidente Azcón, en una visita a los terrenos de la futura gigafactoría de Stellantis E. E.

Las grandes inversiones millonarias que están anunciadas en Aragón van a requerir un importante esfuerzo para no “morir de éxito”. En total, son 43 proyectos con un montante total de casi 70.000 millones de euros que apuntan a revolucionar la economía de la Comunidad, sobre todo el sector tecnológico y la automoción.

El pico de estos proyectos llegará en los próximos tres años, cuando se agolpe la construcción de la mayoría de estas iniciativas. Para ello serán necesarios hasta 35.000 trabajadores más hasta 2028, sin tener en cuenta otro tipo de obras como las de vivienda o, por ejemplo, La Nueva Romareda.

Así se desprende de un informe de la Cámara de Comercio, que analiza la situación de Aragón frente a una oleada de inversiones sin precedentes. Las 43 inversiones estratégicas declaradas de interés autonómico suman 69.284 millones de euros, una cifra que supera el 140% del PIB regional.

El grueso del impacto se concentra en el cuatrienio 2026-2029. El año 2026 marca el punto de inflexión: la inversión se duplica respecto a 2025, pasando de 3.500 a casi 7.000 millones de euros anuales.

El pico llegará en 2028, cuando confluirán en plena ejecución los centros de datos de Amazon y Microsoft, la gigafactoría de Stellantis-CATL, los proyectos de hidrógeno verde y las plantas de combustibles sintéticos.

Según el informe, de esos 35.000 nuevos empleos, el 52% corresponde a construcción y materiales; y otro 39% a servicios técnicos y profesionales. Los perfiles críticos están identificados: oficiales de construcción, instaladores eléctricos, montadores industriales, soldadores, ingenieros de proyecto.

Con ello, una vez atraídas estas inversiones, el reto es poder absorber toda esta ingente cantidad de recursos humanos y materiales.