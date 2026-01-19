Una nueva tractorada volverá a colapsar Zaragoza: "Defendemos nuestro campo y vuestra alimentación"

Los agricultores y ganaderos aragoneses están llamados a movilizarse este miércoles. Los tractores volverán a llenar las calles del centro de Zaragoza para mostrar su rechazo a la situación límite que vive el sector agrario tras los últimos recortes en el presupuesto de la PAC, el acuerdo de Mercosur y por un sector que cada vez pierde más activos.

Por ello, las cuatro asociaciones agrarias aragonesas (ASAJA, UAGA, ARAGA, UPA) se han unido para concretar una masiva manifestación este 21 de enero. Esta se adelanta a la convocada a nivel nacional el 29 de enero.

Según han explicado se trata de una muestra de "respeto" a la campaña electoral que comienza el próximo 23 de enero y con el objetivo de "no utilizar las movilizaciones agrarias con intereses partidistas".

"La agricultura y la ganadería sigue siendo la moneda de cambio en este proceso de negociación. Vamos a ser los paganos, no se está contando con el sector de una manera importante para llevar a cabo este proceso", ha señalado José María Alcubierre, secretario general de UAGA.

De esta forma, ha manifestado que las medidas que se están llevando a cabo desde Bruselas con la reforma de la PAC, el recorte del 20% del presupuesto, y las medidas "finalistas", "no concuerdan con el modelo social que defendemos desde Aragón": "La política europea no pone en el centro la agricultura social y profesional".

Por todo ello, los agricultores y ganaderos lanzan esta convocatoria de manifestación bajo el lema 'Defendemos nuestro campo y vuestra alimentación' en el que buscan "ir de la mano con la sociedad aragonesa" ya que las medidas "afectan a los consumidores y a la calidad de los productos".

Ramón Solanilla, secretario general de ASAJA, ha denunciado que desde el sector agrario "están trabajando a pérdidas". Así ha hecho referencia al precio del cereal que ha supuesto "una buena cosecha con récord de producción y no se va a reflejar en beneficios por el precio de los productos".

Solanilla ha manifestado su desagrado ante políticas como Mercosur ya que "pone en peligro el modelo de explotación familiar de nuestra comunidad": "Vamos a competir con unos países que su forma de producir es completamente distinta a la que tenemos aquí. No tenemos ni una normativa medioambiental, ni una normativa higiénico-sanitarias, ni la normativa laboral, ni de trazabilidad igual".

Dentro de las reivindicaciones también se encuentra la "descontrolada afección por los conejos". Así lo ha señalado Ana Cabanillas, gerente de ARAGA, en la que ha resaltado que "las medidas de control son insuficientes y no son útiles para erradicar el problema".

En esta misma línea, desde la asociación agraria UPA han añadido un nuevo problema como lo es la sanidad animal: "Tenemos un grave problema y tenemos que trabajar muy claramente para modificar todas las normativas y más efectivas para la desaparición de este tipo de enfermedades como la peste porcina, gripe aviar", ha señalado José Manuel Roche, secretario general.

Recorrido de la marcha

La movilización así se producirá este 21 de enero y están llamados a manifestarse todos los agricultores y ganaderos aragoneses. Está previsto que comiencen a las 9.00 cuando se reúnan todas las columnas de tractores en la avenida de los Pirineos para emprender la marcha por el puente de Santiago y el paseo Echegaray y Caballero.

Allí, se reunirán con los tractores que vengan desde el Tercer Cinturón para dar ya paso a la calle San Vicente de Paúl donde pasarán por la consejería de Agricultura en la plaza San Pedro Nolasco. Una vez pasado por ahí pretenden instalarse a las 11.00 en paseo de la Independencia donde se volverán a ver columnas de tractores colapsando el centro de la ciudad.

Desde el emblemático paseo, continuarán la movilización a pie hasta la consejería de Agricultura, continuarán su camino por la calle Don Jaime I hasta llegar a la delegación de Gobierno de España en la plaza del Pilar donde se leerá el manifiesto.