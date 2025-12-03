Conectividad, datos, sensores y personas: la fórmula de Embou para un Aragón más inteligente y humano

Es un hecho que la tecnología avanza a un ritmo imparable y, precisamente por eso, este dinamismo obliga a las propias empresas del sector a reinventarse de forma constante.

Embou, a través de su área Embou Soluciones Digitales, inició su transición de empresa de telecomunicaciones tradicional hacia empresa tecnológica, complementando su oferta de conectividad y telefonía con servicios y soluciones digitales avanzadas para empresas e instituciones.

Con más de dos décadas de experiencia telco y la mayor red de telecomunicaciones de Aragón, la compañía traslada los datos, la medición y la analítica a la toma de decisiones en el territorio.

La propuesta combina despliegues de fibra y tecnologías inalámbricas, integración con terceros y soporte de proximidad, para abordar necesidades concretas de gestión pública y actividad económica.

Transformar la movilidad, las rutas y el turismo, los espacios comerciales y eventos en Aragón con inteligencia en tiempo real. Entre otros proyectos, Embou, junto con Turismo de Aragón, ha dotado de “inteligencia” a la Silent Route, carretera panorámica que recorre unos 63 kilómetros de la A-1702 entre la Venta de la Pintada (Gargallo) y Cantavieja.

Es especialmente popular entre motoristas y amantes de la conducción tranquila (slow driving). Con los datos recogidos (20.000 movimientos hasta septiembre, 4.600 de ellos motos) aportan una base objetiva para ordenar flujos, ajustar señalización y afinar campañas. “Contar con datos fidedignos puede ayudar a tomar decisiones a la hora de dirigir las promociones y las inversiones”, subrayan desde las autoridades locales.

Con el proyecto “Alcañiz digital, verde y comercial” el Ayuntamiento de Alcañiz ha desplegado, junto a Embou, un sistema de conteo de personas y conectividad WiFi en el eje comercial, integrado en una plataforma Smart City.

La analítica anonimizada permite programar eventos y acciones con mayor retorno y evaluar resultados para el comercio de proximidad. “Viene a apoyar el comercio local, ese que crea asentamiento de población y donde las instituciones tenemos que volcarnos”, señaló el alcalde, Miguel Ángel Estevan.

En el proyecto del nuevo telecabina Benasque–Cerler, Embou ha sido adjudicataria del sistema de venta y acceso del telecabina Benasque–Cerler: plataforma online, dos máquinas expendedoras y app con QR, compatible con el ecosistema de Aramón.

La solución prioriza accesos ágiles en picos de afluencia, soporte multilingüe e información operativa en tiempo real. Con la puesta en marcha prevista para 2026, la tecnología queda alineada con la operación desde el inicio para facilitar la experiencia del usuario.

También las Ferias. El sector ferial avanza hacia la medición objetiva de asistencia y la capacitación en inteligencia artificial para mejorar la gestión. Embou Soluciones Digitales plantea un modelo de “ferias inteligentes” que integra conectividad, sensorización de entradas y flujos y cuadros de mando para evaluar impacto y dimensionar servicios, que tiene su experiencia piloto en el Palacio de Congresos de Teruel.

La transformación digital está siendo crucial en algunos de los destinos icónicos de Aragón: Aínsa, Alquézar y las pasarelas de Montfalcó son algunos de los ejemplos. Gracias a los proyectos de Smart Village desarrollados junto a Embou, Aínsa ha implementado el proyecto “Aínsa Inteligente” con tecnología IoT (Internet de las Cosas) para monitorizar y optimizar la gestión de servicios clave, como el aparcamiento o la afluencia turística, mejorando la experiencia del visitante y la convivencia con los vecinos.

Por su parte, Alquézar se ha centrado en la movilidad, instalando un sistema que gestiona el acceso de vehículos al casco histórico mediante cámaras y barreras inteligentes. Estos avances demuestran cómo la tecnología es una herramienta esencial para garantizar la accesibilidad, preservar el entorno y fomentar la convivencia equilibrada entre residentes y el flujo turístico en estos municipios y enclaves del territorio.

Los datos, el nuevo oro convertido en información. Mediante el SITAR, Turismo de Aragón recopila, analiza y muestra datos generados por la actividad digital y los movimientos de los ciudadanos y los convierte en conocimiento estratégico que permite a las empresas y administraciones mejorar la toma de decisiones, la planificación y la competitividad del sector turístico aragonés. Embou ha aportado al proyecto su conocimiento en modelado y visualización de datos, así como la data procedente de su actividad como operador.

Una nueva área con múltiples capacidades al servicio de Empresas, Instituciones y ciudadanos con un objetivo común: acercar la mejor tecnología con honestidad y cercanía. Como parte de MasOrange, Embou dispone de sinergias inversoras y tecnológicas del operador líder en España, lo que acelera despliegues (en tecnologías como el 5G) y acceso a un ecosistema de parones de escala nacional.

A esta capacidad se suma la condición de operador local: cercanía con el cliente, transparencia en la relación y capilaridad para responder con rapidez en cualquier punto de Aragón.

Los servicios se orientan a resultados y a su utilidad práctica:

Ciberseguridad : protección frente a ciberataques, fraude y robo de datos, con auditorías, un equipo certificado y acuerdos con fabricantes líderes.

: protección frente a ciberataques, fraude y robo de datos, con auditorías, un equipo certificado y acuerdos con fabricantes líderes. Data : estructuración y visualización de datos propios y externos en cuadros de mando, incorporando datos “telco” de alta calidad para apoyar decisiones estratégicas.

: estructuración y visualización de datos propios y externos en cuadros de mando, incorporando datos “telco” de alta calidad para apoyar decisiones estratégicas. IoT : sensorización y conectividad de objetos para recoger datos y automatizar procesos en turismo, movilidad, comercio, medioambiente e industria.

: sensorización y conectividad de objetos para recoger datos y automatizar procesos en turismo, movilidad, comercio, medioambiente e industria. IA: integración de modelos de inteligencia artificial con IoT y datos para optimizar operaciones en tiempo real, mejorar la eficiencia y apoyar la gestión en municipios y empresas.

Valor para el territorio:

Evidencia para la decisión pública: aforos, patrones de uso y evaluación de resultados.

Apoyo a la actividad económica: diseño de eventos y campañas con foco en retorno.

Gestión de flujos turísticos y de movilidad: planificación y mejora de la experiencia.

Operación responsable de datos: anonimización e interoperabilidad conforme a normativa.

En definitiva, Embou Soluciones Digitales tiene como objetivo ambicioso seguir desarrollando proyectos con administraciones y empresas en ámbitos como comercio, turismo, industria, movilidad y medio ambiente, y eventos, con soluciones medibles y soporte local.