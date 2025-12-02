Bodegas San Valero brinda por una Navidad aragonesa con degustaciones, sorteos y su Cava Particular Garnacha

Brindis en el evento de presentación de la nueva campaña navideña de Bodegas San Valero. Bodegas San Valero

Estas Navidades, el brindis vuelve a tener sello aragonés. Con el lema "Tan de Aragón como la Garnacha", Bodegas San Valero lanza una nueva edición de su campaña festiva para destacar el carácter genuino del cava aragonés y la autenticidad de su gama Cava Particular Garnacha, elaborada íntegramente con esta variedad tradicional.

Este lunes, el Espacio H de Heraldo de Aragón acogió la presentación oficial de la campaña, en un acto que reunió a representantes del sector, prensa, colaboradores e influencers.

Durante el evento se desveló la imagen de esta nueva edición y se llevó a cabo una cata completa de la colección Cava Particular Garnacha, maridada con innovadores turrones de Chocolates Lacasa: Chocolate y Café, Chocolate con Cacahuetes a la Miel y Sal, y Turrón de Mochi con praliné de Chocolate.

La propuesta estará presente tanto en el canal de alimentación como en el HORECA y tiendas especializadas, con distintas acciones que combinan territorio, tradición y sabor y permanecerá activa hasta el 6 de enero.

Degustaciones y sorteos

En las semanas previas a las fiestas, los consumidores podrán probar gratuitamente Cava Particular Garnacha en establecimientos de Eroski, Carrefour y Alcampo, junto a la nueva selección de turrones de Lacasa.

La campaña incluye supermercados y tiendas como Alcampo, Carrefour, Eroski, Martín Martín, Supermercados Altoaragón, Supermercados Valdespartera (Alcampo); bodegas y tiendas especializadas como La Alacena de Aragón, Bodegas El Pilar, Bodegas Lozano, Bodegas Perdiguer, Bodegas San Valero y Vinario ZGZ; así como espacios gastronómicos y gourmet como La Lobera de Martín, Birabola y Bocachica.

Cartel de la nueva campaña "Tan de Aragón como la Garnacha" Bodegas San Valero

Un brindis en la hostelería

La campaña llega igualmente a los restaurantes de la comunidad. En varios locales seleccionados, los comensales recibirán una copa de bienvenida de Cava Particular y podrán participar en un sorteo de una cesta de Navidad por la compra de una botella.

Aragón en cada burbuja

Desde 1985, Bodegas San Valero produce cava con Denominación de Origen Cava, siendo pionera en Aragón y referente dentro de la D.O.P. Cariñena. Su línea Cava Particular Garnacha -en sus versiones Blanc de Noir, Rosé y Blanc de Noir Reserva- refleja el minucioso trabajo artesanal que caracteriza a la bodega, con una crianza mínima de nueve meses bajo el método tradicional Champenoise. El resultado: burbujas finas, equilibrio y una elegante expresión de la Garnacha aragonesa.

"Brindar con Cava Particular es brindar por Aragón, por nuestra tierra y por la Garnacha que nos identifica", destacan desde la bodega.