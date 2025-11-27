Las grandes superficies podrán abrir los 10 festivos que quieran en Aragón: "Es una fórmula innovadora a nivel nacional"

Los centros comerciales podrán elegir qué 10 festivos abren al año a partir de 2026. E. E.

Las grandes superficies podrán abrir los 10 festivos que quieran en Aragón. Es la solución a la que ha llegado el Gobierno de Jorge Azcón tras meses de debate y posiciones enfrentadas entre quienes exigían una mayor flexibilidad y los que se mostraban radicalmente en contra.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica este jueves la orden que lo hará posible. En ella se fijan los 10 festivos de 2026 (4 y 11 de enero, 28 de junio, 1 y 29 de noviembre y 6, 8, 13, 20 y 27 de diciembre), pero se dice que los comercios de más de 300 metros cuadrados de superficie útil de exposición y venta al público y los centros comerciales podrán presentar “fechas alternativas que sustituyan a las ya aprobadas”.

Para poder hacerlo tendrán que cumplir una serie de requisitos. El principal es no superar los 10 días al año. También se establece que, en el caso de los comercios integrados en un centro comercial, regirán las fechas que marque la gran superficie.

Los cambios deberán comunicarse al Gobierno de Aragón antes del próximo 4 de diciembre y no podrán contravenir los criterios dispuestos en la ley de horarios comerciales y aperturas de festivos.

A ellos podrán acogerse grandes superficies como Puerto Venecia, Grancasa, Torre Outlet o Carrefour, por citar varios ejemplos.

Para la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, Carmen Herrarte, la medida permitirá resolver un problema “cronificado” que llevaba anclado “más de dos décadas”.

El Gobierno de Aragón llevaba meses trabajando tratando de buscar una respuesta desde la unidad y siendo perfectamente consciente de que era una cuestión de urgencia.

“Por primera vez, los trabajadores sabrán la primera semana de diciembre cuándo van a tener que trabajar el año siguiente. Es una solución innovadora que convierte un problema en una ventaja competitiva”, defiende.

Como adelantó EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, desde el Gobierno autonómico descartan ampliar el número de domingos y festivos de apertura esta legislatura, ya que eso supondría una modificación de la ley que debería ser aprobada por las Cortes y abriría un nuevo frente con Vox a días de presentar el presupuesto de 2026.

La DGA confía en que la nueva orden colme las necesidades de todos los sectores. Se trata, según recalcan desde el Departamento de Economía que lidera Mar Vaquero, de una fórmula completamente innovadora en el panorama nacional.

Hasta este año eran los ayuntamientos los que solicitaban los cambios, una opción que ahora se traslada a las empresas, que tendrán la obligación de publicitar debidamente y por todos los cauces necesarios cuáles serán sus días de apertura.

El Ejecutivo autonómico no espera cambios masivos, ya que, por la experiencia de otros años, de los 731 municipios de Aragón solo 12 suelen solicitarlos.

“Con esta propuesta cumplimos la ley. Damos al ciudadano un mejor servicio y a los operadores de municipios medianos, mejores condiciones para que puedan competir”, destaca Herrarte.

La nueva orden llega una vez escuchadas las opiniones de las Cámaras de Comercio de Aragón, las confederaciones de empresarios, las federaciones y asociaciones de empresarios de Comercio, las asociaciones de consumidores y las organizaciones sindicales más representativas.

Las grandes superficies llevaban tiempo pidiendo flexibilizar esos 10 días de apertura. La propia asociación que las agrupa, Apresco, lo planteó en las Cortes a principios de mes con el fin de competir en las mejores condiciones con el comercio electrónico, disponible las 24 horas del día a través de cualquier ordenador o teléfono móvil.

“No es lo mismo las necesidades de un supermercado en Huesca que las de un centro comercial en Zaragoza”, defendía entonces su presidente, Ángel Luis del Monte, favorable a un aumento gradual hasta llegar a los 16 festivos de apertura al año.

Según los datos de esta asociación, en Aragón hay 14 centros y parques comerciales con 700.000 metros cuadrados de superficie bruta en alquiler y casi 1.100 comercios, de los que uno de cada tres estarían gestionados por pequeños empresarios y autónomos.

Aquí, la diferencia entre la ciudad de Zaragoza y el resto de la Comunidad es abismal, ya que solo un 7% del total de metros cuadrados (el Coso Real de Huesca y el Eroski de Jaca) están fuera de la capital.

A favor y en contra

La propia Cámara de Comercio avaló en uno de sus últimos informes una liberalización total similar a la de Madrid.

Según sus estimaciones, la apertura del máximo número de festivos, como hace la capital, habría generado un impacto económico de cerca de 230 millones de euros y la creación de más de un millar de empleos.

Por contra, trabajadores y representantes del pequeño comercio rechazaron ya en octubre una posible ampliación. En su opinión, la medida únicamente beneficiaría a las grandes superficies.

“Es un día de poca venta y largo para el trabajador, y si has trabajado toda la semana es muy pesado”, decía uno de los consultados en referencia a esos domingos de apertura. “No haces vida. Estás todo el día trabajando, y más los comercios que tienes horario de partido. No da tiempo a nada. Me parece excesivo trabajar un domingo y cerrar a las 22.00. No tiene lógica”, comentaba otra.