Más de 2.000 directivos se reúnen en Zaragoza: "Si solventamos el problema de la vivienda, España crecerá"

Más de 2.000 personas se han reunido en Zaragoza en el XXIV Congreso de Directivos CEDE, que ha vuelto a convertirse un año más en el evento de referencia para la cúpula empresarial del país. Bajo el lema “Europa: del diagnóstico a la acción”, la edición de este año ha puesto el foco en los grandes desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea y las reformas necesarias para mantener su liderazgo económico, político y social.

El presidente de la Fundación CEDE, Isidro Fainé, inició su intervención expresando su agradecimiento a todos los participantes y organizadores del congreso, destacando el valor del conocimiento compartido y de la tarea directiva: “Buscamos construir un punto de encuentro con los directivos que creen en el valor de compartir conocimientos, aprender otras experiencias y avanzar juntos hacia el progreso”.

Subrayó la importancia de acompañar a los directivos en tiempos cambiantes, mediante formación, diálogo y visión positiva de la función social de la empresa, aunque advirtió de los grandes desafíos que los líderes han de afrontar, como la integración europea, las desigualdades sociales, la polarización política, los conflictos geopolíticos, el cambio climático y la transformación tecnológica. Según afirmó, “dirigir una empresa hoy exige estar dispuestos a moverse entre la incertidumbre y las oportunidades, saber anticiparse a los cambios del mercado y mantener siempre la confianza en nuestras propias capacidades”.

Isidro Fainé recalcó que los directivos son agentes de cambio y tienen la responsabilidad de marcar la diferencia mediante un liderazgo consciente, comprometido y humano en tiempos de incertidumbre, un papel que “sigue siendo del todo esencial, con el apoyo de las políticas públicas”.

Sobre la gestión de equipos y liderazgo, Fainé destacó la importancia de las personas como núcleo del trabajo directivo: “Ni la mejor tecnología ni el presupuesto más generoso pueden compensar una lección equivocada o una gestión ineficiente del equipo”. Señaló que liderar implica inspirar, generar confianza y valorar a cada miembro: “La calidad de una organización depende de la calidad de los vínculos humanos que en ella se dan”.

Finalmente, el presidente de la Fundación CEDE subrayó que la función directiva debe orientarse por principios humanistas y sociales: “Nuestras decisiones no solo deben generar eficiencia, sino también construir un modelo más justo, más inclusivo y más sostenible”. Añadió que la clave del éxito empresarial reside en anticiparse al mercado, innovar y servir mejor a los clientes, siempre combinando rigor, ejemplaridad y compromiso social. Concluyó afirmando que “el liderazgo no es una posición de dominio, sino verdaderamente una actitud de servicio”, destacando que el futuro de las empresas depende de la capacidad humana para actuar con sentido, sabiduría y propósito.

El problema de la vivienda

Antes, Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo, fue el protagonista de una charla en la que aseguró que la economía europea atraviesa un momento más favorable de lo previsto hace apenas unos trimestres, impulsada por un mercado laboral sólido y por una inflación “muy próxima a nuestro objetivo de estabilidad de precios, que es el 2%”.

Además, ha advertido de un cuello de botella decisivo: la vivienda. “Es muy difícil reasignar el mercado laboral si el mercado del alquiler no funciona”, señaló, defendiendo que España debe reforzar la oferta de alquiler, aumentar la inversión en servicios sociales para garantizar la integración y evitar respuestas populistas.

Con todo, Luis de Guindos, se ha mostrado optimista: “Estoy convencido de que, si somos capaces de solventar el problema de la vivienda y de los servicios sociales, España continuará creciendo, no sólo en términos del PIB, sino incluso también desde el punto de vista del PIB per cápita”, ha añadido.

Aragón, un futuro ambicioso

Por su parte, Jorge Azcón, abrió su intervención con un mensaje de agradecimiento a CEDE y a los directivos presentes, poniendo en valor especialmente la figura de Isidro Fainé, “el alma y el motor durante 24 años del principal encuentro de directivos y de dirigentes en nuestro país”.

El presidente aragonés destacó después el extraordinario momento económico que vive la comunidad: “En dos años hemos conseguido atraer inversiones por valor de 70.000 millones de euros. Aragón es hoy una tierra de oportunidades”, afirmó, resaltando el dinamismo de las empresas aragonesas, “familiares pero también internacionales”, que ya compiten a escala global.

Finalmente, Azcón invitó a las empresas presentes a apostar por la región: “El que no tenga una sede en Aragón, que la vaya abriendo”, aseguró, convencido de que ninguna comunidad autónoma crecerá tanto en los próximos años.

Una nueva edición de ‘Talento en Crecimiento’

Como viene siendo habitual, el XXIV Congreso de Directivos de CEDE ha acogido una nueva edición del programa ‘Talento en Crecimiento’. En este espacio, 430 jóvenes tienen la oportunidad de participar en un entorno de interacción y aprendizaje abierto y creativo, donde profesionales expertos de distintos ámbitos compartirán ideas y herramientas para acompañarlos en el camino que están iniciando.