CEOE Aragón presenta el Programa Avanzado de Transformación Empresarial junto a CESTE y Grupo San Valero

En un contexto empresarial marcado por la necesidad de innovación, visión estratégica y capacidad de adaptación, CEOE Aragón lanza la segunda edición del Programa Avanzado de Transformación Empresarial, en colaboración con Grupo San Valero y CESTE, Centro Universitario.

Dirigido a CEOs y directivos de empresas aragonesas, este programa formativo intensivo ofrece 50 horas de aprendizaje práctico, con docentes de alto nivel y master class impartidas por líderes empresariales de prestigio.

Su objetivo es fortalecer la competitividad de las organizaciones de la región, abordando las prioridades estratégicas identificadas por el Think Tank Aragón, foro de conocimiento impulsado por CEOE Aragón.

La primera edición, celebrada en 2025, contó con la participación de 23 profesionales de empresas e instituciones referentes en Aragón, consolidando el programa como una herramienta clave para la transformación empresarial.

Durante la presentación del programa han intervenido: Jesús Arnau, director general de CEOE Aragón; César Romero, director general de Grupo San Valero; José María Marín, presidente de CESTE, Centro Universitario; Javier Luzón, director del Máster en Dirección y Gestión de Empresas de la Universidad San Jorge; Daniel Martín, director de Estrategia e Innovación en CESTE, Centro Universitario; y ha cerrado el acto Enrique Barbero, director de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de IBERCAJA y miembro del Think Tank de CEOE Aragón.

Programa Avanzado de Transformación Empresarial

"Volvemos con ilusión renovada porque la 1º edición fue un éxito", ha comenzado José María Marín, presidente de CESTE, durante la presentación del Programa Avanzado de Transformación Empresarial.

Durante las 50 horas de formación no se "aprenderán cosas teóricas", sino que se "profundizará en la experiencia de expertos" que aporten "herramientas a las empresas y puedan cubrir sus necesidades".

Daniel Martín y Javier Luzón presentando el programa. E.E

César Romero, director general de Grupo San Valero, ha querido insistir en la necesidad de generar "alianzas", entre empresas y negocios. Ha defendido que este programa ayudará a los directivos y empresarios, más que a formarse a "reformarse, para no correr el riesgo de deformarse".

Javier Luzón y Daniel Martín han profundizado en los módulos que se impartirán, y los expertos a cargo de cada sesión.

El 2 de febrero tendrá lugar la sesión de arranque "Autoprotección Estratégica EMOTIO: Confianza y Cuidado para Líderes". Después, desde el 12 de febrero hasta el 18 de junio, en 10 módulos, los participantes profundizarán en temas clave como liderazgo, finanzas avanzadas, innovación, transformación digital y gestión del talento, entre otros.

"Los alumnos no se llevarán un diploma, pero terminarán con una gran red de contactos y una nueva manera de pensar para afrontar los retos con los que se encuentre su negocio", ha sentenciado Martín.