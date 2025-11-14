Las claves de los centros de datos de Microsoft en Aragón: 284 hectáreas, 1.000 empleos y tanta agua como 83 hogares

Dos años después de anunciar su intención de desarrollar un primer centro de datos en la provincia de Zaragoza, Microsoft ya tiene el visto bueno inicial al Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA), un documento clave que reúne todos los pormenores de su gran campus en la capital aragonesa. Este texto pasará ahora a información pública para poder comenzar las obras a lo largo de 2026.

Esta nueva Región Cloud incluye tres ubicaciones, La Muela, Villamayor de Gállego y Zaragoza, junto a Puerto Venecia, que ocupan una superficie total de 284 hectáreas. Finalmente, Microsoft deja fuera al planteado en otro punto de la capital aragonesa, en el PTR, en donde adquirió una parcela por 24,5 millones de euros, si bien finalmente la compañía optó por trasladarlo a otro punto de la capital aragonesa y mantener este suelo en ‘stand by’ de cara a una posible ampliación.

El gigante tecnológico tiene previsto invertir 5.356 millones de euros en la construcción de sus centros de datos, a lo que se sumará posteriormente la compra de los equipos informáticos necesarios y toda la infraestructura tecnológica.

Por el momento, Microsoft solo dispone de la energía necesaria para una primera fase, con 50 MW en cada ubicación, mientras sigue a la espera de los concursos energéticos para lograr los enchufes a la red eléctrica. La compañía ha solicitado al Ministerio conexión para otros 300 MW, una cantidad similar a la que solicitó Amazon Web Services para su ampliación.

Desde Microsoft ratifican su confianza total en conseguir la conexión eléctrica necesaria y que, en cualquier caso, esta primera fase está asegurada. Esta parte supone una inversión de 1.312 millones de euros entre las tres ubicaciones.

Los planes de Microsoft pasan por comenzar la construcción a finales de 2026 y tener en funcionamiento esta primera fase en 2030, mientras que las obras del resto de los campus se prolongarían durante otros seis años. Todos los centros de datos se pondrán en marcha al mismo tiempo para garantizar todas las operaciones.

El consumo de agua

Una de las grandes incógnitas de este tipo de proyectos es el consumo de agua que será necesario para refrigerar todos los equipos. Desde Microsoft sostienen que estos centros estarán diseñados con un sistema ‘zero water’ que apenas utiliza recursos hídricos.

En concreto, el gigante estadounidense estima que durante el primer año necesitará 27.717 metros cúbicos de agua para llenar el circuito, pero que, desde entonces, solo precisará de 3.975 metros cúbicos anuales entre las tres ubicaciones, el equivalente a 83 hogares.

Estas nuevas tecnologías recirculan el agua a través de un circuito cerrado que, una vez se llena durante la construcción del centro, mueve el agua continuamente entre los servidores y los equipos de refrigeración para disipar el calor.

Además, el agua de lluvia se recogerá a través de las cubiertas de los edificios y se almacenará y reutilizará como agua de baldeo o llenado de cisternas.

Empleo

Respecto al empleo, Microsoft prevé que la construcción de los tres campus de centros de datos permita crear entre 1.000 y 2.000 empleos, y entre 750 y 1.200 -más cerca del millar- cuando estén a pleno rendimiento. Para esa primera fase, los puestos de trabajo necesarios oscilarían entre los 150 y 200.

Entre estos empleos, Microsoft calcula que necesitaría hasta 27 perfiles diferentes, entre los que se encuentran, principalmente, técnicos de centros de datos y responsables de infraestructura crítica, que se encargan de la ciberseguridad de las operaciones.

En total, la documentación de la compañía calcula que todo el ecosistema -que incluye la propia compañía, partners y clientes de su tecnología cloud- llegaría a generar más de 6.000 empleos y tenga un impacto en el PIB aragonés de 3.222 millones de euros.

Un proyecto prioritario para Microsoft

Todas estas cifras hablan de la magnitud que Microsoft pretende dotar a esta región de centros de datos en La Muela, Villamayor de Gállego y Zaragoza. Según la compañía, este proyecto estaría en el ‘Top3’ de campus tecnológicos fuera de Estados Unidos, a la par de Ámsterdam o Dublín.

Para ello, Microsoft no ha dudado e incluirá en esta Región todos sus servicios de nube e inteligencia artificial.

“Microsoft quiere ser un socio activo de las comunidades en Aragón. A través de iniciativas educativas, programas de formación en inteligencia artificial y apoyo al emprendimiento, buscamos que el impacto del proyecto de construcción de centros de datos se traduzca en oportunidades reales para estudiantes, profesionales y emprendedores aragoneses”, expone Ana Liesa, responsable de Relaciones Comunitarias para Centros de Datos de Microsoft en España.