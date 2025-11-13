Azcón condiciona un tercio de los 70.000 millones en centros de datos a la mejora de la red eléctrica: "¿A qué esperan?"

Un tercio de las inversiones tecnológicas milmillonarias que aspiran a instalarse en Aragón en la próxima década podrían estar en riesgo si no se acometen las mejoras necesarias en la red eléctrica.

Así lo ha cifrado el presidente de Aragón, Jorge Azcón, durante una comparecencia en las Cortes, donde ha querido poner de manifiesto la tensión que existe en estos proyectos si no se invierte de manera decidida en potenciar los enchufes a la red eléctrica.

En concreto, según Azcón, la puesta en funcionamiento de proyectos por 24.000 millones de euros está “taponada” por el colapso en cinco nudos eléctricos en el entorno de Zaragoza, para los que urge al Ministerio nuevas inversiones para adecuar las instalaciones. Sería un tercio de las grandes inversiones que se han anunciado en Aragón en los últimos dos años, que ascienden a 70.000 millones.

“Es inadmisible que el Ministerio no haya convocado esos concursos. Estaba previsto que se convocaran a principios de 2025 y estamos a finales. Es una absoluta falta de rigor y seriedad del Ministerio. ¿A qué esperan para convocar los concursos y resolver la inseguridad jurídica que tapona inversiones y creación de puestos de trabajo”, ha expuesto Azcón.

Actualmente, según datos de la patronal Aelec, la red eléctrica de Aragón se encuentra al 96% de su capacidad cuando tiene sobre la mesa multitud de proyectos que requerirán un elevado consumo de energía.

Parte de los macroproyectos de centros de datos anunciados en Aragón no tienen adjudicada la energía que requieren para completar su inversión. Uno de los últimos anunciados, el de Vantage en Villanueva de Gállego, tiene asignados 90 megavatios de energía a través de Endesa, y espera la aprobación para contar con otros 300 megavatios adicionales.

Quizá el más señalado sea el planificado por Box2Bit en Cariñena, que ya cuenta con aval autonómico, pero que actualmente no dispone de hueco en la subestación elegida. Esta compañía, de capital español, planeaba invertir 3.400 millones de euros y la creación de cerca de 2.000 puestos de trabajo, de los que 350 se mantendrán una vez esté en funcionamiento.

También desde Amazon Web Services, que ya tiene sus tres primeros centros de datos en marcha, están esperando a los concursos para saber si podrán contar con toda la energía solicitada para su ampliación, que se eleva a 15.700 millones de euros. En una situación similar está Microsoft, que tiene energía para una primera fase.

De forma similar, la dimensión que alcance el centro de datos de ACS y Brenbo Energy también depende de la energía que sea capaz de adjudicarse. Por el momento, ya tienen garantizada la conexión eléctrica con un suministro de 150MW, lo que permite instalar una primera fase de 1.254 millones de euros de inversión en un terreno de 25 hectáreas. Ambas compañías están pendientes de que Red Eléctrica conceda otros 150MW, con lo que el proyecto alcanzaría los 2.500 millones de euros.

Por todo ello, Azcón urge al Ministerio para la Transición Ecológica que aumente la inversión en redes de transporte de energía. “Es una propuesta manifiestamente insuficiente, escasa y que llega muy tarde. Se está haciendo con criterios exclusivamente políticos”, subraya el presidente aragonés.

Como ejemplo, el presidente aragonés ha sido contundente al mirar a la provincia de Teruel, la única que actualmente no tiene ningún centro de datos anunciado. "Si el Ministerio atiende a las alegaciones del Gobierno de Aragón, a Teruel van miles de millones de euros de inversión. Nosotros tenemos la inversión, está llamando a la puerta, solo necesitamos que el Gobierno de España esté dispuesto a invertir unos pocos millones para que muchos miles de millones se inviertan en Teruel", ha zanjado.

El PSOE defiende al Ministerio

Esa propuesta del Ministerio de Sara Aagesen para la próxima planificación 2025-2030 contempla un incremento de 3,8 GW para centros de datos en toda España, pero desde el Gobierno aragonés se sostiene que esa cantidad apenas cubre los proyectos previstos sólo en la Comunidad. El equipo de la ministra defiende que, con la ampliación de los límites de inversión, Aragón tendrá capacidad para albergar 6 GW.

El portavoz del PSOE, Fernando Sabés, ha defendido esta apuesta del Ministerio por potenciar la red eléctrica de Aragón, mientras ha expuesto sus “dudas” respecto a esta macroexpansión de centros de datos.

“La ciudadanía tiene dudas, y el PSOE también. No es que estemos en contra, pero tenemos dudas que no responde nunca. Habrá muchos trabajadores en la construcción, pero la sensación es que cuando estén en funcionamiento encontraremos pocos en labores de vigilancia, seguridad y mantenimiento. ¿Vamos a poner suelo y casa y el beneficio se lo llevarán fuera?”, ha remarcado.

Los partidos exigen planificación energética

El resto de partidos ha exigido a Azcón más claridad en la planificación energética. Desde Vox ven “con buenos ojos” las inversiones en centros de datos, pero le recuerdan al presidente que los de Virginia se alimentan de energía nuclear. “Cerrar las nucleares es una irresponsabilidad histórica con terribles consecuencias para nuestro futuro. PP y PSOE condenan a Aragón a depender de energías intermitentes y dependientes de Bruselas”, ha remarcado el portavoz, Alejandro Nolasco.

Desde CHA, su portavoz, José Luis Soro, exconsejero de Vertebración del Territorio con Lambán, ha reconocido que el despliegue de las renovables se realizó “sin planificación” y “desigual territorialmente”, pero cree que Azcón ha ofrecido la energía y el agua sin control. “Alguna responsabilidad tendrán ustedes. Sabían que existía una demanda de recursos de agua y energía y no han tenido en cuenta lo que iban a disponer”, ha afirmado.

Más crítico ha sido el portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, que ve “especulación” en la mayoría de proyectos que han anunciado su intención de instalarse en Aragón. “No sabemos dónde están los beneficios. Es el cuento de la lechera. Solo vemos anuncios. Estas inversiones no tienen garantizada la viabilidad porque no tienen las conexiones aseguradas”, ha apuntado.

Precisamente, a Teruel Existe ha culpado el diputado del PAR, Alberto Izquierdo, por “torpedear” todo aquel proyecto que quiere instalarse en la provincia. “Empresa que llega a Teruel, empresa que torpedea el señor Guitarte con su lobby de presión. Los mayores peligros para el desarrollo de Aragón son el Gobierno de España y Teruel Existe”, ha afirmado.

Finalmente, Álvaro Sanz, de IU, cree que Azcón ha acudido al Pleno a “defender a las multinacionales energéticas” y ve una “aberración” que esté “alimentando una burbuja”. Andoni Corrales, de Podemos, vaticina un “encarecimiento de la luz” si se deja la distribución de energía en manos privadas.