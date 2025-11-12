Inditex, referente internacional en logística, se incorpora como nuevo patrono del Zaragoza Logistics Center

El Patronato de la Fundación Zaragoza Logistics Center (ZLC), reunido esta semana en el Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón, ha aprobado su plan de actuación para el próximo ejercicio 2026, en un encuentro marcado por importantes decisiones y avances estratégicos para el futuro del centro.

Entre los hitos más destacados figura la incorporación de Inditex como nuevo patrono de la fundación, tras la reciente modificación de sus estatutos que permite la entrada de nuevas empresas y entidades al gobierno.

La adhesión del grupo textil, referente internacional en logística, uno de cuyos centros mundiales se encuentra en la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza), refuerza la conexión de ZLC con la industria y consolida su posición como referente internacional en la formación e investigación en logística y gestión de la cadena de suministro.

“La incorporación de un líder global como Inditex supone un paso decisivo en la evolución de la fundación hacia un modelo más abierto, colaborativo y conectado con las necesidades reales del sector. Nuestro compromiso es seguir generando conocimiento, talento e innovación para una logística más digital, sostenible y competitiva”, ha señalado Isabel Nuez, directora gerente de ZLC.

Rafael de Miguel González, director académico de ZLC.

En la misma sesión, el Patronato ha dado luz verde al plan de actuación 2026 y se ha presentado oficialmente la nueva web corporativa del centro - www.zlc.edu.es -, la ventana digital del centro que refuerza su proyección internacional y su papel como plataforma de atracción de talento global.

El nuevo portal ofrece una visión integrada de la actividad académica, investigadora, institucional y de colaboración con empresas, bajo un enfoque más accesible, interactivo y orientado a la comunidad internacional del sector logístico.

La reunión ha contado con la participación de representantes del Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza, el MIT Center for Transportation and Logistics, y las empresas patronas del centro. En esta edición ha asistido presencialmente el Dr. Yossi Sheffi, director del MIT Center for Transportation and Logistics, quien ha reafirmado el papel de ZLC como nodo estratégico dentro de la red internacional MIT Global SCALE, que coordina el máster número uno mundial en logística y gestión de cadena de suministro, según los rankings especializados de excelencia académica.

Reunión en el Edificio Pignatelli.

El encuentro ha servido también para revisar los avances logrados en este año de transición marcado por el cambio de dirección con la incorporación de Isabel Nuez Gracia y Rafael de Miguel González. Entre ellos destacan la adecuación de la oferta formativa al nuevo marco académico (LOSU, Estatutos de la Universidad de Zaragoza, Conferencia SCALE Connect en Boston), el impulso del programa de doctorado y de la próxima PhD Summer Academy 2026, así como el desarrollo de nuevos proyectos de investigación y colaboración con empresas.

Igualmente, el patronato ha constatado la implicación directa y la alineación estratégica de ZLC con el Plan Estratégico de la Logística de Aragón 2025–2040, tanto en su fase inicial de redacción como en el actual proceso de participación ciudadana, que consolida a la comunidad como uno de los hubs logísticos más dinámicos del sur de Europa.

“El plan estratégico de la logística 2025–2040 destaca como uno de sus objetivos estratégicos el mejorar la capacitación y la atracción de talento logístico en Aragón, situando a nuestra Comunidad Autónoma como un territorio destacado en innovación, sostenibilidad y talento. ZLC está plenamente alineado con esa visión y actúa como motor de generación y transferencia de conocimiento y para que la región siga liderando la transformación logística global”, ha subrayado Rafael de Miguel González, director académico de ZLC.