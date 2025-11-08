El Club Inclucina mezcla sabores exóticos y manjares de la tierra con el Sam aragonés del Nola Gras

La cocina también es una magnífica forma de acercarse a otras culturas y eso es lo que han hecho este viernes en el Club Inclucina los alumnos del colegio de educación especial ATADES-San Martín de Porres Ángela Cervera y Álex Caldeiro.

Para ello, se han acercado hasta el restaurante Nola Gras de Zaragoza y, guiados por su chef, David Lorente, han completado un Sam Aragonés que combina la tradición culinaria coreana e india con algo tan de la tierra como el melocotón de Calanda.

Este talento de la cocina con corazón y alma, avalado por la estrella Michelin Iris Jordán, del restaurante Ansils, ha guiado a Ángela y Alex en una nueva clase magistral del Club Inclucina, que ha permitido a estos dos estudiantes acercarse a preparaciones como el chutney, un magnífico aderezo con raíces en la India, o el propio Sam, un delicioso bocado coreano, en este caso, de merluza.

Taller del Club Inclucina, ATADES.

Para preparar este Sam Aragonés con merluza, pil pil de hierbas y chutney de melocotón de Calanda con brotes de cilantro, los alumnos del club han estado durante toda la semana practicando en el colegio con la profesora de los talleres educativos del Club Inclucina, Diana Roitegui. Y, a la hora de la verdad, lo han hecho a la perfección acompañados por David Lorente.

Durante la clase, han practicado técnicas para preparar salsas y aderezos como el chutney, se han acercado a excelentes rebozados como la tempura y han elaborado una deliciosa emulsión, el pil pil u holandesa de hierbas que da el toque a esta magnífica receta.

Club Inclucina. ATADES

Al restaurante zaragozano también ha acudido Beatriz Giménez, directora de la Fundación Saica, que ha sido la Madrina de esta nueva entrega del Club Inclucina, y por parte del Heraldo de Aragón, el Medio amigo en esta ocasión, se ha puesto el delantal su subdirectora, Esperanza Pamplona. En representación de ATADES, también ha ayudado en los fogones su gerente, Félix Arrizabalaga.

El jefe de cocina del Nola Gras ha definido como “un auténtico placer participar en el Club Inclucina” y se ha mostrado afortunado por haber podido trabajar con Álex y Ángela, que han sido “dos alumnos maravillosos”. “Ha sido una experiencia brutal, maravillosa, que sin ninguna duda me encantaría volver a repetir”, ha zanjado Lorente.

El gerente de ATADES ha afirmado que la actividad que desarrolla el Club Inclucina “contribuye a visibilizar las capacidades de población con discapacidad intelectual y, al mismo tiempo a que ellos vayan adquiriendo determinadas habilidades en el entorno comunitario”.

Unas actividades, ha añadido, “que sobre todo les van a generar autonomía, pero que también les van a dar esos conocimientos prelaborales que tan importantes son en esta edad”.

La Madrina de esta nueva entrega del Club Inclucina se ha mostrado “encantadísima” de formar parte de una experiencia “que va mucho más allá de cocinar”, pues también supone “aprender y respetar, sobre todo, la discapacidad y la diversidad”.

“Ver a Ángela y a Álex en la cocina del Nola Gras con el gran chef David Lorente te hace ver la grandeza que tienen cuando les dejamos espacio y les dejamos participar”, ha destacado la directora de la Fundación Saica.

La subdirectora del Medio amigo, Heraldo de Aragón, ha asegurado que la experiencia “ha sido fantástica”, ya que con ella han aprendido secretos de la cocina que desconocían y porque “tanto Ángela como Álex se lo han pasado fenomenal”.

“Para Heraldo siempre es un placer participar en todas las actividades a las que nos invita ATADES, pero esta es especialmente emotiva para nosotros porque nos gusta también estar cerca de los chavales”, ha concluido.

X Gala benéfica de Club Inclucina

Esta décima edición de los Talleres de Club Inclucina concluirá en la ya tradicional Gala Benéfica, que se celebrará el 15 de diciembre en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza, principal certamen de alta cocina inclusiva de Aragón.

Este día, los seis alumnos de ATADES participantes en esta edición serán protagonistas y cocinarán en público junto a sus reputados maestros de los fogones, mostrando el aprendizaje y reivindicando públicamente la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual.

Los maestros de ceremonias serán Luis Larrodera, humorista, actor y presentador, y Lourdes Plana, embajadora del Club Inclucina y presidenta de honor la Real Academia de Gastronomía.

Junto a ellos, los actores-humoristas Kike Lera y Saúl Blasco dinamizarán el evento. Estarán acompañados también por periodistas de los Medios Amigos del Club Inclucina, que presentarán cada ponencia.

Las elaboraciones, además, podrán degustarlas todos los asistentes en forma de tapas gourmet y la recaudación íntegra de la taquilla se destinará a proyectos educativos de inclusión laboral de ATADES

I Premios INCLUCINA, talento culinario inclusivo

Cuando se cumple el décimo aniversario del Club Inclucina, este expande su horizonte transformador promoviendo los 'I Premios INCLUCINA', talento culinario inclusivo, en colaboración con ATADES.

Se trata de los primeros galardones nacionales que reconocen el talento de estudiantes de cocina con discapacidad intelectual en escuelas de hostelería o centros de FP que impartan dicha formación en todo el territorio del país. Su final se celebrará en Zaragoza el 15 de diciembre de 2025, coincidiendo con la 'X Gala Benéfica Club Inclucina 2025'.

Una forma extraordinaria de celebrar el aniversario del Club, que refleja sus valores y que contribuirá significativamente al reconocimiento y motivación del público y a incrementar su visibilidad.

Con estos premios también se pretende posicionar a la capital aragonesa como ciudad de referencia de la gastronomía inclusiva en España.