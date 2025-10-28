Aragón refuerza el SAMA con la mediación telemática: "Las cuestiones personales siempre influyen en las negociaciones"

Aragón va a reforzar sus servicios de mediación y arbitraje como un elemento clave a la hora de resolver conflictos laborales que se hayan enquistado y que no encuentran solución. El Gobierno aragonés y los agentes sociales han firmado un nuevo acuerdo de solución autónoma para fomentar la resolución de conflictos a través de la mediación, sobre todo en una comunidad que hace gala de la capacidad para llegar a acuerdos.

La principal novedad del nuevo acuerdo recoge la inclusión de la mediación telemática, que ya fue probada con éxito durante la pandemia. “Creemos que puede facilitar, sobre todo en un territorio como el de Aragón, el poder llevar a cabo estos acuerdos”, ha subrayado la vicepresidenta del Gobierno, Mar Vaquero, que ha encabezado la firma del V Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales.

Además, va a reconocerse la formación de los mediadores, algo que venía realizándose desde hace 16 años, pero que ahora ganará en importancia por la alta profesionalización que requiere la profesión. “Aquellos mediadores que intervienen en estos procesos no solamente ayudan a evitar conflictos y problemas, sino que sobre todo están permanentemente promoviendo acuerdos y la estabilidad social”, ha resaltado Vaquero.

El SAMA se ha convertido en una pieza esencial para resolver los posibles conflictos laborales que puedan surgir, principalmente entre empresas y trabajadores, como los últimos recientes en el autobús de Zaragoza, la empresa Keter o el personal de los centros de menores. Actualmente, se resuelven alrededor del 78% de los conflictos.

“No hay dos conflictos iguales. Cada conflicto es distinto, pero en general son posturas enfrentadas, porque ambas partes están seguras de su posición y el mediador, a través de diversas soluciones, va encajando como puede las piezas, y va encontrando una solución que a veces nace de las mismas partes y otras las propone el mediador. Las cuestiones personales siempre influyen en las negociaciones”, ha resaltado Concha Gil, directora del SAMA.

En lo que va de año, en el SAMA han entrado en torno a 7.000 expedientes, unas cifras similares al año pasado, y esperan cerrar el 2025 alrededor de los 10.000.

Actualmente, el SAMA cuenta con 13 trabajadores fijos en sus sedes de las tres provincias aragonesas y otros 104 mediadores para atender los conflictos. “A veces hay épocas peores, puede entrar un pico y otras más tranquilas”, destaca Gil.