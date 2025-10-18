Un jubilado con 45 años cotizados crítico con su situación: "Perderé 50.000 euros de mi pensión"

Las pensiones en España son prestaciones económicas de la Seguridad Social que proporcionan ingresos a personas en situaciones como jubilación, incapacidad o viudedad.

La cuantía económica depende principalmente de los años cotizados y del sueldo que se percibía en el momento de retirarse del mundo laboral. Sin embargo, existen situaciones en las que pueden penalizar y bajar la cuantía de la pensión.

"Si vivo hasta la esperanza de vida promedio, que es aproximadamente 84 o 85 años, terminaré habiendo perdido alrededor de 50.000 euros", asegura Antonio Martinero, pensionista zaragozano.

Antonio ha trabajado durante 45 años. “Empecé a trabajar con 15 años y a cotizar cuando empecé en un estudio de arquitectura”, explica. En el estudio estuvo 38 años, hasta 2008 cuando “cerraron el estudio por la crisis económica que había en la construcción, y como el arquitecto jefe superior tenía ya bastantes años se jubiló”.

Tras una temporada en paro, y encadenando varios trabajos temporales, consiguió estabilizarse un poco en su pueblo: “Me fueron saliendo trabajos con el Ayuntamiento con diferentes contratos: hice de albañil, de pintor, de peón forestal, llevé durante cuatro veranos las piscinas municipales, o sea, que trabajé de todo lo que salía”, resume su última etapa laboral.

No obstante, con 62 años y medio tenía pocas posibilidades ya de encontrar un empleo y tuvo que retirarse del mundo laboral, lo que le ha penalizado un 15% sobre su pensión para el resto de su vida.

“Es injusto que después de 45 años trabajando y cotizando para la Seguridad Social, como me tuve que acoger a la jubilación anticipada involuntaria, haya perdido el 15% de la base de mi pensión", critica el pensionista.

El jubilado zaragozano es presidente de AsJubi40, un colectivo centrado en defender la Jubilación Anticipada sin Penalizar. Algunos de sus integrantes, repartidos por toda España, tienen penalizaciones de hasta un 24% en su pensión, unas reducciones que consideran “injustas”.

La cantidad de dinero que se pierde depende de cuántos años antes de la edad legal de jubilación uno se retire, tema por el que "algunos políticos y miembros del gobierno reprochan que empezamos a cobrar la pensión antes" y por eso hay que reducirla.

Comienzan a cobrar antes, pero no por ello cobran más que el resto. Antonio ha hecho sus cálculos: "Yo tengo ahora 71 años. Hasta finales de este año, lo que he cobrado de más por jubilarme dos años y medio antes, se igualará con lo que habría cobrado si me hubiera jubilado a la edad legal. A partir de ese momento, empezaré a perder dinero", sentencia.

Por otro lado, muchos jóvenes no cuentan con cobrar una pensión cuando se jubilen. Consideran que la economía del país “no les llegará”, una idea con la que Antonio no está de acuerdo.

“Nuestra generación ha tenido que luchar y pelear muchas cosas”, comenta el presidente de AsJubi40. “Yo con la jubilación que tengo, pues puedo vivir”, reconoce, “pero luchamos también para que se mantenga el sistema de pensiones en las condiciones que está ahora o incluso mejor, que es de lo que se trata: de ir a mejor, no a peor, pero los jóvenes no vienen a las manifestaciones”, comenta apenado.

AsJubi40 junto a otros colectivos de pensionistas de toda España (COESPE, Movimento pensionista Vasco, Mareas ...) se manifestarán en Madrid el próximo 25 de octubre.