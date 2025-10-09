Sphere impulsa junto a Lidl y Veolia un proyecto de economía circular con bolsas fabricadas de residuos plásticos reciclados

En el marco del compromiso con la sostenibilidad y la innovación industrial, Sphere España ha colaborado con Lidl en el diseño e implementación de un sistema pionero de economía circular que permite valorizar los residuos plásticos generados en los centros logísticos y establecimientos de la cadena de supermercados.

El proyecto se centra en la recuperación y reciclado de los films plásticos transparentes utilizados para la protección de palés, que son transformados en nuevas bolsas de basura sostenibles. Estas bolsas, fabricadas por Sphere con criterios de ecodiseño y eficiencia de recursos, ya están disponibles en las más de 700 tiendas Lidl en España bajo la marca propia Purio.

La certificación de Aenor ‘Proyecto de Economía Circular’ respalda que Lidl se convierte en el primer y único supermercado en España que ofrece un producto de marca propia basado en un modelo de economía circular, un hito que reconoce la trazabilidad completa del residuo y su reincorporación al ciclo productivo.

La iniciativa representa un caso de éxito replicable en el sector retail, alineado con los objetivos de la Estrategia Española de Economía Circular y el marco normativo europeo sobre envases y residuos de envases.

Un proceso circular completo y trazable

El proyecto se articula a través de una cadena de valor nacional optimizada, en la que Sphere España desempeña un papel clave en la transformación del material reciclado en un producto útil y de calidad.

El proceso se desarrolla en seis fases que garantizan la trazabilidad y la transparencia en todo el ciclo productivo:

Recogida: los residuos plásticos son clasificados y compactados en las tiendas y almacenes de Lidl.

Transporte: La Red by Veolia, empresa especializada en el reciclaje de plásticos de origen industrial y posconsumo y que forma parte del Grupo Veolia, recoge este material en los centros logísticos y lo transporta a su planta de tratamiento.

Reciclaje: en las instalaciones La Red by Veolia el plástico se limpia, se segrega y se transforma en granza reciclada.

Transformación: Sphere España utiliza esta granza para fabricar las nuevas bolsas de basura, combinándola con una pequeña proporción de plástico virgen para asegurar la máxima calidad, resistencia y durabilidad del producto final.

Distribución: finalmente, las bolsas recicladas se distribuyen a través de la red de tiendas de Lidl en toda España.

Certificación: Aenor certifica todo el proyecto visitando a los agentes implicados en la cadena de valor y evidenciando que se mantiene la trazabilidad y se cumplen las premisas del modelo de economía circular.

Innovación y compromiso

Para Sphere, este proyecto refuerza nuestra estrategia de sostenibilidad y economía circular, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.

La planta de Sphere España, situada en Pedrola (Zaragoza), es un referente tecnológico a nivel europeo en materia de sostenibilidad e innovación industrial. Está equipada con sistemas de producción automatizados, monitorización digital en tiempo real y un almacén inteligente 4.0 operado por vehículos autónomos, lo que garantiza la máxima eficiencia energética y productiva.

Gracias a esta avanzada infraestructura, Sphere España integra materiales reciclados y bioplásticos de origen vegetal en la fabricación de nuevos productos, reduciendo significativamente su huella de carbono y promoviendo un uso responsable de los recursos naturales.

La compañía cuenta con certificaciones de Aenor (UNE 53930 y UNE 15343) y TÜV Austria (EN 13432), que avalan la calidad de sus bolsas con alto contenido en plástico reciclado, biodegradables y compostables, cumpliendo con los estándares más exigentes de sostenibilidad y economía circular.

Este proyecto desarrollado junto a Lidl es un claro ejemplo de cómo la colaboración entre empresas comprometidas permite cerrar el ciclo de los materiales, impulsar la circularidad y consolidar un modelo de producción más eficiente, responsable y sostenible.