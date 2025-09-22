El Ministerio niega a Aragón una mayor inversión en la red eléctrica para acoger centros de datos

“Decepcionante” reunión de la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, con el Ministerio para la Transición Ecológica para abordar las inversiones necesarias en la red eléctrica con las que garantizar el suministro a las inversiones en centros de datos que se han anunciado en el territorio y que no cubren todas las necesidades en los próximos años.

Desde el Ministerio han confirmado los temores del Gobierno de Aragón al confirmar que pretende incluir en la próxima planificación un refuerzo de la red en 3,8 gigavatios para inversiones en centros de datos. Una cifra que es “escasa” para la Comunidad, que tiene proyectos en cartera que prácticamente agotarían esa cantidad de energía.

“Esta planificación no va a servir para acompañar el impulso y el crecimiento tecnológico de nuestra comunidad autónoma. Hay proyectos que no van a tener cabida en esta planificación”, ha advertido Vaquero, tras una reunión de más de tres horas con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard.

No en vano, las propuestas que Aragón presentó en marzo de 2024 ya eran superiores a esos 3,8 gigavatios para centros de datos, lo que podría dejar fuera a alguno de los milmillonarios proyectos anunciados para la comunidad.

“El impulso a la industria de los centros de datos no tiene cabida en la planificación que está preparando el Gobierno de España y lo lamentamos porque Aragón es una comunidad con un gran potencial de crecimiento y nos preocupa no tenga ese apoyo”, ha subrayado la vicepresidenta de Aragón.

Desde el Ministerio han invitado al Gobierno aragonés a presentar alegaciones a la planificación energética que se publicará en las próximas semanas, entre finales de septiembre y comienzos de octubre. “Ya nos vamos a poner a preparar esas alegaciones para tratar de mejorar la capacidad, que era el objetivo de esta reunión”, ha avanzado Vaquero.

Tampoco ha salido satisfecha la vicepresidenta y consejera de Economía cuando ha preguntado por la resolución de los concursos de acceso a la red, pendientes desde hace meses. “Todavía no se nos ha sabido decir cuándo va a ser, si dentro de dos, tres, o cuatro meses. Eso va a generar incertidumbre y desazón en las empresas que están pendientes de inversiones que dependen de que se resuelvan esos concursos”, ha incidido.

Pese a todo, Vaquero quiere ser optimista y confía en poder darle la vuelta. “Nosotros seguimos siendo optimistas. Vamos a seguir trabajando para que finalmente el Gobierno sea sensible a las necesidades, a los retos, y al desafío que tenemos, ya no como región, que tenemos como nación”, ha aseverado la vicepresidenta.

Esta reunión era una prioridad absoluta para el Gobierno aragonés, que estaba pendiente de la cita para confirmar o aliviar los fuertes temores que llegaban desde el Ministerio. “El 17% del total va al País Vasco, muy inferior a lo que significan para la economía y la producción energética. No esperamos menos. Si solo están dispuestos a dar 3,8 GW para centros de datos, es escaso, porque podríamos tramitar más proyectos de lo que significa esa energía”, remarcaba el presidente, Jorge Azcón, a primera hora de este lunes. Sus expectativas, desde luego, no parecen haberse cumplido.