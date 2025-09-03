Nueve de cada diez empleos prometidos en los centros de datos se limitarán a la construcción de los edificios

La construcción de los centros de datos va a movilizar un importante número de trabajadores en Aragón durante la próxima década, que alcanzará su mayor pico en 2028, cuando se espera que los empleos directos solo para levantar estos nuevos edificios ronde los 30.000.

Esta es una de las principales conclusiones de un informe elaborado por la Cámara de Comercio de Zaragoza, que pone cifras conjuntas al gran impacto que van a suponer las milmillonarias inversiones tecnológicas ya anunciadas en el territorio.

Todas ellas, en su conjunto, alcanzan una cuantía económica de 47.000 millones de euros -sin contar lo que pueden aumentar en próximas semanas-, lo que posicionará a Aragón como el tercer mayor mercado de centros de datos en Europa, detrás de Londres y Frankfurt.

El mayor impacto en el empleo y en el número de trabajadores se dará mientras dure la construcción de los edificios, ya que se necesitarán una media de 21.000 empleos entre 2026 y 2029, con el pico de 30.000 en 2028, en sectores clave como la construcción, los servicios de reparación e instalación de equipos, ingeniería e industria de materiales.

Una vez entren en funcionamiento, se calcula que el conjunto de estas infraestructuras generarán entre 3.150 y 4.500 puestos de trabajo directos y de alta cualificación, como técnicos de IT, ingenieros o especialistas en ciberseguridad.

Además, el estudio de la Cámara de Comercio calcula que por cada uno de estos empleos directos, se generará otro adicional en la economía aragonesa. Ello sumaría otros 4.000 trabajadores a lo largo del tiempo en servicios como el mantenimiento, la seguridad, la energía y el soporte técnico.

Con ello, el informe concluye que se generarán al menos 136.000 empleos en la construcción hasta 2035 y otros 9.000 puestos de trabajo estables cuando estén a pleno funcionamiento. Es decir, más del 90% de los trabajadores se limitarán únicamente a levantar los edificios.

Por otra parte, estas actividades también supondrán un respiro para las administraciones públicas, que verán nutrida su hucha de impuestos, si bien otros se pierden por las declaraciones de interés general de Aragón. El estudio cifra entre 49 y 69 millones de euros el impacto fiscal en los ayuntamientos donde se instalan, y entre 206 y 303 millones para las arcas autonómicas.

No obstante, los autores del informe insisten en que la verdadera dimensión del boom de centros de datos no reside únicamente en las cifras económicas, sino en su potencial para transformar la economía aragonesa.

“Los centros de datos nos ayudan a posicionarnos. El éxito de estas inversiones será que sean capaces de transformar la economía a otros sectores de alto valor añadido. No es estar o no estar, sino para qué estar”, ha resaltado Óscar Lobera, autor de este informe.

Para el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que ha asistido a la presentación del informe, los centros de datos serán un nuevo “motor económico” que “revitalizará todo nuestro tejido productivo” y situará a la Comunidad “en el centro del mapa tecnológico europeo”.