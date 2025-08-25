Aragón aprueba la ampliación de los centros de datos de Amazon y será una realidad visible en "pocas semanas"

Nuevo paso al frente para la ampliación de los centros de datos de Amazon Web Services en Aragón. El Gobierno de Aragón ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) la aprobación definitiva parcial del Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) "Ampliación Región Aws Aragón" para la extensión de los centros de Villanueva de Gállego, Huesca, El Burgo de Ebro y Zaragoza.

En consecuencia, este lunes el consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, ha destacado que es un día “muy importante para Aragón”, ya que lo que se anunció el pasado 2024, es ya “una realidad”. La inversión de la empresa internacional en Aragón, anunciada ya en 2024, es de 15.700 millones de euros para los próximos 10 años, generando hasta 17.500 empleos, 1.000 de ellos directos.

Esta aprobación definitiva parcial en el BOA significa que próximamente comenzará el movimiento de tierra y las adecuaciones iniciales básicas para el futuro desarrollo de la actividad por parte de Amazon. En concreto, Octavio López ha asegurado que “dentro de muy pocas semanas” los vecinos podrán ver ya este movimiento de tierras en las mencionadas ubicaciones. “Se va a empezar a ver una realidad concreta y palpable”, ha añadido.

Alegaciones y uso del agua

Entre el proyecto inicial y el definitivo aprobado este lunes, los ajustes tienen que ver con las alegaciones presentadas y a las que el promotor ha dado “una respuesta positiva”. Se han tenido que resolver cerca de 30 de colectivos o asociaciones. “Todas esas alegaciones se han ido contestando una tras otra y ha llegado al final al planteamiento definitivo de esa aprobación definitiva del proyecto de interés general de Aragón”, ha explicado Octavio López.

“Han intervenido institutos como el INAGA, carreteras u otros organismos dependientes incluso de otras administraciones”, ha señalado el consejero.

Algunas de las principales preocupaciones acerca de los centros de datos tienen que ver con el consumo de agua. En este punto, López ha defendido que las inversiones en Aragón “no van a ir en contra de criterios de sostenibilidad medioambiental ni van a hacer un uso desmesurado del agua”.

“Las empresas nos garantizan que hay un proceso prácticamente de reciclaje de agua. No todos los proyectos son iguales, cada uno de ellos tiene unas condiciones muy específicas, pero creo que atendiendo a esa inquietud que puede haber en la población y en el sector medioambiental, las empresas están cada vez profundizando más y trabajando mejor el tratamiento del agua”, ha explicado.

En cuanto a la red eléctrica, desde el Gobierno de Aragón reconocen que los centros tienen “energía suficiente” para poner en marcha la actividad en las primeras fases. Sin embargo, aclaran que “eso está dentro de un proceso mucho más amplio a nivel nacional” que no se refleja en el PIGA, sino que depende del Departamento de Energía y del Ministerio para la Transición Ecológica.

Además, este factor irá marcando los plazos de las obras de cada uno de los centros.

Por último, el PIGA refleja también la cuestión del aprovechamiento urbanístico, del 5% para la comunidad autónoma y del 5% para los ayuntamientos implicados. Unas cifras por encima de los 5 millones de euros.

Blackstone en Calatorao

Por otro lado, han anunciado que próximamente llegarán otros 34 PIGAS con más grandes inversiones para la Comunidad: "Los ciudadanos pueden estar tranquilos porque van a llevar todos un ritmo y un impulso como no se ha conocido nunca en Aragón".

Por el momento, este lunes el BOA ha incluido la aprobación inicial del proyecto Rodes de Blackstone en Calatorao con una inversión superior a los 3.000 millones de euros y más de 1.500 empleos.

En ese sentido, Octavio López ha defendido la apuesta del Gobierno de Aragón por “extender una alfombra roja a las inversiones”: “Toda la maquinaria administrativa e institucional del Gobierno de Aragón está a disposición de la inversión, de la generación de empleo y de la transformación de nuestra comunidad autónoma en el menor plazo de tiempo posible, con estas grandes inversiones que nos posicionan como un referente, europeo y mundial”.