Un analista inmobiliario habla sin rodeos sobre vender una vivienda en verano: "Los compradores son muy activos"

El acceso a la vivienda es cada vez más complicado, con los precios al alza tanto para alquilar como para comprar. En consecuencia, la situación del mercado inmobiliario en Aragón y en toda España es una de las grandes preocupaciones de los ciudadanos, sobre todo para aquellos que buscan cambiar de casa, independizarse o mudarse a otra ciudad.

En contraposición se encuentran aquellos que ya poseen propiedades y tienen intención de ponerla en alquiler o en venta y sacar rédito de ello. Esta decisión también es importante y por eso muchos optan por contactar con un profesional (un asesor inmobiliario) que les ayude a hacerlo más rápido, de forma segura y a mejor precio.

No obstante, hay otros que se informan por su cuenta de los precios del mercado y del valor del inmueble, de la documentación o de cómo preparar el mejor anuncio. En la era digital es mucha la información que hay en Internet para ello, incluso de propios expertos inmobiliarios que, además de publicitarse, dan consejos a través de diversas plataformas (podcast, redes sociales…).

Por ejemplo, el analista inmobiliario Nacho García emplea su perfil de Instagram para publicar vídeos contando su experiencia, mostrando pisos o dando algunas claves a sus seguidores. Estos resultan muy interesantes y útiles, más todavía si estás interesado en el tema.

García es un experto que trabaja en el agente inmobiliario Landa Propiedades, con 25 años de trayectoria en Zaragoza y cuatro oficinas repartidas en la ciudad.

En uno de sus últimos vídeos, publicado el mes pasado, Nacho García animaba con contundencia a los vendedores a hacerlo ya, negando que el verano fuera una mala época.

¿Por qué es un buen momento?

Así pues, aunque muchos no lo vean igual, la época estival es el mejor momento para vender tu casa. “Es precisamente ahora cuando deberías empezar”, insiste antes de dar los motivos en su vídeo de Instagram.

En concreto, Nacho García apunta a tres razones por las que es el mejor momento de empezar con la venta de tu piso. En primer lugar, habla de las previsiones del mercado. Estas siguen siendo positivas, por lo que es bueno “aprovechar los precios”.

Además, aunque hay algo menos de movimiento, “los compradores que hay son muy activos, tienen interés real y no hacen visitas por curiosidad”, valora el analista.

Por último, reconoce que todas las operaciones que se escrituran a final de año es porque empieza ahora. “El proceso lleva su tiempo”, señala.

En definitiva, pese a que parezca que no es la ocasión perfecta, Nacho García lo tiene claro: “Si te ronda la idea de vender tu casa, es el momento perfecto para empezar”.