La entidad pública Sodiar inicia su nueva etapa para impulsar a pymes y autónomos: “Queremos impactar en el territorio”

La emprendedora Ana Blanch ha sido nombrada nueva directora gerente de la entidad financiera pública Sodiar en sustitución de Pedro Barreiro. Esta nueva etapa, que comenzó el pasado 31 de julio, tiene el propósito de reforzar su papel como palanca de impulso empresarial en la comunidad y como aliado muy a tener en cuenta para las compañías que aspiran a acometer importantes inversiones de crecimiento, diversificación e innovación.

Este jueves, la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y consejera de Economía, Mar Vaquero, se ha desplazado a las instalaciones de Sodiar para mantener una reunión de trabajo con la nueva directora gerente.

En este cargo, Blanch quiere aportar su experiencia en liderazgo estratégico “al servicio del interés general” y reforzar el papel de esta entidad “como motor de transformación económica, social y territorial en Aragón”. “Los objetivos pasan por incrementar la actividad financiera en proyectos empresariales que generen empleo y valor añadido en Aragón; diversificar y ampliar las dotaciones de fondos; reforzar la imagen y presencia territorial de Sodiar como referente en financiación pública alternativa”, ha enumerado.

Durante su trayectoria ha trabajado en el diseño e implementación de modelos de negocio sostenibles, en entornos complejos y exigentes, liderando procesos de innovación, digitalización e internacionalización. “Esta experiencia me permite afrontar este reto con una visión integral, que combina la eficiencia económica con el impacto social positivo, en línea con la misión y objetivos de Sodiar”, ha recalcado.

Durante su intervención, Mar Vaquero ha resaltado que Aragón “necesita empresas fuertes, valientes y con ambición de crecer”, por lo que quieren refrendar su compromiso con quienes “emprenden, innovan e invierten en el territorio”, a quienes ha trasladado un mensaje de apoyo: “Hoy más que nunca deben saber que no están solas. Cuentan con el Gobierno para impulsar sus proyectos, acompañar sus aspiraciones y contribuir a que sus ideas se conviertan en oportunidades reales de éxito”, ha subrayado.

Nuevas líneas de financiación en 2025

Las especiales circunstancias vividas en 2025, marcadas por fenómenos meteorológicos adversos y la crisis arancelaria con Estados Unidos, han llevado a Sodiar a impulsar dos nuevas líneas de financiación destinadas a reforzar la capacidad de resistencia y adaptación de las pequeñas y medianas empresas aragonesas.

Se trata de medidas extraordinarias que nacen con un propósito claro: estar al lado del tejido productivo en los momentos más difíciles. Así lo ha defendido la vicepresidenta del Ejecutivo aragonés, quien ha resaltado que “un Gobierno responsable no se limita a diagnosticar los problemas, actúa para solucionarlos. Y en nuestra comunidad esa acción se traduce en apoyo directo a quienes crean empleo”.

La primera de estas líneas es la denominada “Empresas Recupera y Reactiva II”, diseñada para cubrir necesidades de liquidez e inversión de compañías aragonesas afectadas por las lluvias torrenciales y sus consecuencias operativas.

La segunda medida es la línea de financiación para la crisis arancelaria, dirigida específicamente a pymes aragonesas perjudicadas por los aranceles impuestos por Estados Unidos, especialmente en sectores exportadores como el agroalimentario. El objetivo de esta línea es facilitar procesos de apertura de nuevos mercados o fortalecer los actualmente existentes a través de apoyo financiero ágil y adaptado a las necesidades de internacionalización.

Desde Sodiar recuerdan que ambas líneas están abiertas y disponibles para las empresas que cumplan con los requisitos, y que su activación responde a un principio fundamental del Gobierno de Aragón: proteger al tejido productivo frente a los impactos coyunturales que amenacen su continuidad o su crecimiento.