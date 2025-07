Afectados por el ERE de un proveedor de Stellantis: “Mi mujer está en paro y mi hijo de 10 años tiene TEA”

La Dirección de Trans-Sesé y el Comité de Empresa negocian in extremis las condiciones de un ERE y evitar la huelga indefinida a partir de este miércoles. Ambas partes estuvieron reunidos durante todo el día en el SAMA de cara a un posible pacto que permita a los trabajadores obtener unas mejores condiciones o una recolocación en otros puestos de la compañía.

Sobre la mesa está el despido de 44 trabajadores de una plantilla de 61 personas, que se quedarían sin puesto después de que Stellantis haya optado por internalizar el servicio a partir del 1 de agosto. Esta subcontrata se dedica a la secuenciación y suministro de piezas al punto de montaje en las líneas de producción de vehículos.

Entre esas 44 personas se encuentran familias que pueden quedarse en la calle por decisión de la empresa. Es el caso de Francisco, que lleva año y medio en la empresa con un contrato de sustitución y con una situación complicada a nivel personal. “Mi mujer no está trabajando y tengo un crío de 10 años con necesidades especiales, que tiene TEA. Si me voy a la calle, me quedo con una mano delante y otra detrás porque la indemnización sería ridícula”, explica.

Todo ello, además, en un contexto en que Stellantis necesitará trabajadores para internalizar el servicio, y con Trans-Sesé contratando más personal. “Tendré que volver al mercado a buscarme la vida sabiendo que en la empresa tienen trabajo y que realmente hace falta el puesto, porque no va a desaparecer. Es ridículo verte en la calle con tu familia con las necesidades que hay”, ha incidido.

Otra de las afectadas por este ERE es Patricia, que lleva ocho años y medio en la compañía, y acumulando continuos ERTE desde la pandemia, lo que les ha consumido todo el paro. “Después de todos los ERTE y los paros de producción, lo que nos está machacando una empresa tan importante y con los millones que tiene es un poco lamentable”, sostiene.

Un conflicto con la empresa que les ha pillado sobrevenidos y de forma sorprendente. “Siempre vas dependiendo de los paros y los sueldos. Es un tira y afloja, pero estábamos bien. Había una plantilla que nos llevábamos bastante bien y se podía trabajar. Por eso nos ha sorprendido ahora todo esto. Se ha pillado muy de golpe”, cuenta Patricia.

En caso de no llegar a un acuerdo, la plantilla irá a la huelga indefinida a partir de este miércoles. Los trabajadores buscan mejorar las condiciones de las indemnizaciones, protección de los mayores y posibles recolocaciones tanto en Stellantis como en la propia Trans-Sesé.