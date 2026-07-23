Embou retransmitirá los partidos de Primera RFEF: así se podrá ver al Real Zaragoza, SD Huesca y CD Teruel

La operadora aragonesa Embou retransmitirá la próxima temporada la Primera RFEF, categoría en la que competirán el Real Zaragoza, la SD Huesca y el CD Teruel.

Embou sumará a su programación 10 encuentros por jornada de la Primera RFEF, a través de un canal lineal que suministra la Real Federación Española de Fútbol. Es decir, cada fin de semana se televisarán la mitad de los partidos de cada grupo.

Desde la operadora explican que se encuentra perfilando su propuesta para integrar este contenido deportivo de la manera más accesible y competitiva posible. La oferta comercial definitiva -con los paquetes y condiciones para ver la Primera RFEF- se dará a conocer en las próximas semanas, con ventajas exclusivas para los abonados de Real Zaragoza y SD Huesca.

"Queremos que nuestros clientes sientan los colores y disfruten del deporte con la mejor calidad de conexión, estén donde estén. La incorporación de los partidos de la Primera RFEF es una muestra de nuestro esfuerzo continuo por mejorar nuestra oferta televisiva y dar respuesta a las demandas de los usuarios", señalan desde la dirección de Embou.

Los tres equipos aragoneses competirán en el Grupo 2 de 1ª RFEF, junto a otros equipos de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia.

El Real Zaragoza arrancará la temporada visitando al Nástic de Tarragona y recibirá al Antequera en el Ibercaja Estadio en su primer partido como local. Entre los encuentros más esperados, el primer duelo ante el CD Teruel se jugará el 4 de octubre en casa, y el partido ante la SD Huesca el 8 de noviembre también en el Ibercaja Estadio.