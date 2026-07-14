Ander Herrera regresa al Real Zaragoza 15 años después para liderar el proyecto en Primera RFEF: "Bienvenido a casa"

Después de años de intenciones, sondeos y mareos, el regreso de Ander Herrera al Real Zaragoza ya es una realidad. 15 años después de su marcha en la etapa más oscura del ‘Agapitismo’, el canterano vuelve al club en el que se crio para liderar el proyecto en Primera RFEF y devolverlo al fútbol profesional en el menor tiempo posible.

El propio club lo ha hecho oficial a través de sus redes sociales con un vídeo que recuerda sus inicios y le da la bienvenida a casa.

El de Ander Herrera no es un fichaje más, ni por lo que representa, ni por su dimensión futbolística ya en vías de agotarse, ni por el ruido generado en una afición que le puso la cruz hace 2 años y que ahora volverá a ver portando su escudo en el momento más delicado de la historia del club.

Y es que la negativa a regresar en 2024 sigue latente en muchos corazones.

Bienvenido a casa pic.twitter.com/k3FFq37xK9 — Real Zaragoza (@RealZaragoza) July 14, 2026

Después de años prometiendo que volvería alguna vez, todo parecía destinado a un ‘último baile’ todavía a los 35 años, tras acabar contrato con el Athletic y con Víctor Fernández -siempre muy cercano a la familia Herrera- en el banquillo.

Pero Ander dijo ‘no’ al Real Zaragoza y ‘sí’ a continuar en el Athletic, con algún dardo de su entorno más próximo hacia la propiedad del club. Precisamente, el anuncio ha llegado apenas dos horas después de que se hiciera pública la venta de la SAD a A.GAIN. El tiempo dirá si como la enésima cortina de humo o como el estandarte del regreso a Segunda División.

Ander Herrera, en las categorías inferiores del Real Zaragoza y en su primer equipo, y en su última etapa en Boca Juniors E. E. EFE

Dos años después, y con un paso por Argentina de por medio, todo eso ha quedado atrás para que Ander, ahora sí, tenga ese último baile con el Real Zaragoza, 5.530 días después de su adiós.

Herrera creció en la cantera zaragocista y muy pronto dejó señales de un talento especial. En 2001 fue elegido mejor jugador del Torneo de Brunete, uno de los escaparates más reconocibles del fútbol base español, antes de consolidarse en las categorías inferiores del club aragonés. Su progresión fue rápida: debutó con el primer equipo en febrero de 2009, todavía en Segunda División, y contribuyó al ascenso del Zaragoza a Primera esa misma temporada.





Ya en la élite, se asentó como un centrocampista de continuidad, con buen criterio para organizar y llegar desde segunda línea. En el Zaragoza completó tres campañas de crecimiento constante, hasta que, obligado por la precarísima situación económica de la entonces SAD de Agapito Iglesias, que utilizó su venta para pagar las nóminas, dio el salto al Athletic de Bilbao en 2011, donde empezó a consolidarse como un jugador de nivel internacional.



Después de tres temporadas en San Mamés, en 2014 fichó por el Manchester United, etapa en la que sumó títulos importantes como la FA Cup, la Copa de la Liga, la Community Shield y la Europa League.

Más tarde, en 2019, firmó por el Paris Saint-Germain, donde amplió su palmarés con dos Ligas, dos Copas, dos Supercopas y una Copa de la Liga, además de disputar una final de la Champions League. Entre esos ciclos también alcanzó la internacionalidad con España, confirmando su condición de centrocampista de máximo nivel.



En 2022 volvió al Athletic, con el que ganó la Copa del Rey en la temporada 2023-24, antes de vivir una nueva aventura en enero de 2025 con su fichaje por Boca Juniors. En Argentina no encontró la continuidad deseada por culpa de las lesiones: disputó 29 partidos y marcó un gol, en una etapa marcada más por la irregularidad física que por la regularidad competitiva.

Su último encuentro con la camiseta azul y oro fue el 28 de mayo, y semanas después se despidió del club y de su afición, agradeciendo la experiencia y cerrando su ciclo en Buenos Aires.

Ahora, Ander culminará su carrera cerrando el círculo con un retorno a Zaragoza, una opción que encaja con el deseo del club y con el valor simbólico de recuperar a un canterano histórico. Porque, más allá de decepciones pasadas, el regreso de Herrera tiene un fuerte componente emocional: el de un futbolista que salió del club para triunfar fuera y que ahora vuelve al lugar donde empezó todo para devolver a la entidad a donde nunca debió salir.