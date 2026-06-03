Fernando López, ex director general del Real Zaragoza, se despide: "Zaragocistas, os he fallado y os pido disculpas"

Fernando López se despide del Real Zaragoza. Tras su salida oficial del club que se hizo público este martes tras el Consejo de Administración, el ya exdirector general ha dedicado una carta a los aficionados del Real Zaragoza tras dos años a la cabeza del club y con un descenso a 1ªRFEF en su haber.

"Tras finalizar mi etapa como Director General de la entidad, quiero expresar mi agradecimiento al Consejo de Administración, a la propiedad, a todos los profesionales del club y, especialmente, a la afición del Real Zaragoza por la confianza, el compromiso y el apoyo recibidos durante este tiempo", comienza en el comunicado difundido por el equipo.

Así, López ha expresado que en este tiempo su intención máxima ha sido "desempeñar esta responsabilidad con la máxima dedicación, honestidad y respeto hacia una institución con una enorme historia y un significado muy especial para miles de zaragocistas, zaragozanos, aragoneses y aficionados españoles".

Entre sus palabras ha remarcado que "en el fútbol, como en cualquier proyecto exigente, existen momentos positivos y otros especialmente difíciles". Si bien ha querido destacar su posición dentro del club: "En todos ellos mi compromiso con el club ha sido absoluto, trabajando siempre con la convicción de tomar las decisiones que en cada momento considerábamos mejores para la entidad".

Haciendo referencia a los malos resultados de esta temporada que ha concluido con su salida del fútbol profesional. Fernando López ha hecho un 'mea culpa': "El resultado, sin embargo, no ha sido el que todos deseábamos, y lo asumo".

"Comparto plenamente la decepción por no haber alcanzado el objetivo deportivo y con ello mi parte de responsabilidad. Me marcho con la conciencia de haber dado todo lo que estaba en mi mano y también sabiendo que os he fallado; por ello, zaragocistas, os pido disculpas", indica.

Por todo ello, ha tenido unas palabras para su equipo dentro del club: "Quiero reconocer también el trabajo y la implicación de todas las personas y compañeros que forman parte del día a día del Real Zaragoza, muchas veces lejos del foco, pero fundamentales para el funcionamiento del club".

"Me marcho deseando lo mejor al Real Zaragoza y un pronto regreso a Segunda División. Me llevo el haber conocido un poco más la cultura aragonesa y zaragozana, que tanto arraigo y sentido de pertenencia tiene para tantas personas, y que hace de este club y de esta región su mayor valor", última en su carta.

De esta forma concluye con un mensaje optimista: "Estoy convencido de que, con unidad, trabajo y estabilidad, el club encontrará el camino a Primera División que tanto merece esta ciudad por historia, afición y sentimiento".