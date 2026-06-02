Ya es oficial: el Real Zaragoza anuncia una inyección de 20 millones tras el descenso y la salida de Fernando López

El Real Zaragoza ya ha adoptado las primeras medidas tras el dramático descenso a Primera RFEF.

En una reunión del Consejo de Administración, la propiedad ha acordado abordar, antes de fin de año, una ampliación de capital de 20 millones de euros para inyectar la liquidez necesaria y afrontar la próxima temporada con el objetivo del ascenso.

Según ha informado el club en un comunicado, esta ampliación de capital responde al "rotundo compromiso" de los accionistas "con el proyecto del Real Zaragoza", sin especificar qué accionista afrontará esta inyección económica.

Con ello, buscan dotar al club de los recursos necesarios para "afrontar con máximas garantías" el reto de regresar al fútbol profesional.

El club no confirma ni hace referencia a ninguna modificación en el reparto accionarial, después de que Jorge Mas anunciara el pasado miércoles que tanto él como Juan Forcén iban a dar un paso al frente.

Adiós a Fernando López

Por otro lado, el Consejo de Administración ha acordado la salida del actual director general, Fernando López, como la primera marcha tras el descenso a Primera RFEF.

El ejecutivo madrileño llegó hace 2 años al Real Zaragoza con el sueño de transformar el club, con un profundo plan de renovación hasta 2027 que ha terminado convirtiéndose en una pesadilla.

Sin poder en la parcela deportiva y con acciones de marketing muy cuestionadas por la afición, como el famoso cartel 'Es posible, Es Zaragoza', abandona el club con un descenso a sus espaldas.

Durante los últimos tres partidos, López ha sido el único miembro de la directiva presente en el palco y asumiendo la ira de la afición mientras el equipo se desangraba. Junto a él, ningún accionista, inversor o consejero, ni los que residen en Zaragoza.

Ahora, el club tendrá que buscar un nuevo director general, el tercero que nombrará la propiedad en poco más de cuatro años en el Real Zaragoza.

Una "reestructuración"

A su vez, el Consejo ha anunciado una "profunda reestructuración del club", con medidas y decisiones "en todas las áreas".

Con ello, y sin ahondar más en el cómo, se pretende "adecuar el modelo organizativo a la realidad de la próxima temporada".

"Este proceso de adaptación permitirá reforzar la ambición y la competitividad del Real Zaragoza, con el objetivo de conformar un proyecto sólido, eficiente y preparado para luchar por el ascenso", añade el club.