Ibercaja rechaza entrar en el accionariado del Real Zaragoza tras el descenso: "Con nosotros que no cuenten"

Ibercaja no contempla entrar en el accionariado del Real Zaragoza. El consejero delegado de Ibercaja Banco, Víctor Iglesias, ha dejado claro que la entidad no contempla su participación en el club ni implicarse en la gestión de su situación deportiva y financiera, tras el descenso a Primera RFEF. “Con nosotros que no cuenten”, ha sentenciado.

Durante un encuentro con los medios celebrado este martes, Iglesias ha subrayado que la entidad financiera mantiene su implicación institucional, pero ha descartado cualquier papel en la gestión deportiva: “Nosotros somos una entidad financiera aragonesa comprometida, pero no tenemos ni idea de cómo gestionar adecuadamente clubes deportivos de élite, no es nuestra especialidad, no aportamos valor”.

En este contexto, ha instado a los actuales propietarios del club a asumir la responsabilidad de construir un proyecto sólido: “buscar la manera de construir un proyecto deportivo y económico de primer nivel” y, si fuera necesario, “reforzarse con otros socios”. Como referencia, ha citado el caso del Deportivo de La Coruña, que tras caer a Primera RFEF ha logrado recientemente regresar a Primera División.

Iglesias ha comenzado su intervención expresando su “tristeza” por la situación del club aragonés, al considerar que “un club de fútbol de la historia, la trayectoria, el palmarés y el respaldo social que tiene el Real Zaragoza haya dejado de militar en las categorías profesionales”. A su juicio, se trata también de “una noticia muy negativa para la ciudad y para los ciudadanos de Zaragoza”.

En cualquier caso, ha insistido en que el respaldo a la construcción del nuevo estadio sigue intacto. Ha recordado que “la vieja Romareda no podía seguir como estaba”, calificándola de infraestructura “muy vetusta” y con limitaciones para albergar competiciones de máximo nivel.

“El proyecto respondía a una necesidad evidente”, ha explicado, al señalar que “la cuarta ciudad de España, con un club como el Real Zaragoza, con el palmarés y el respaldo que tiene, requería el esfuerzo que se estaba haciendo por parte de las administraciones públicas para hacer un equipamiento deportivo de primer nivel”.

La fórmula de colaboración elegida por Ibercaja ha sido el patrocinio del estadio, que llevará su nombre durante una década, tanto en el recinto modular provisional como en el futuro campo definitivo. “Y esto no cambia para nada, independientemente de dónde milite el club”, ha recalcado.

El acuerdo contempla distintas aportaciones económicas en función de la categoría en la que compita el equipo: 500.000 euros en Primera RFEF, lo que implicaría además la prórroga del convenio, un millón en Segunda División y dos millones en Primera, una cifra que, según Iglesias, estarían “encantados de poder pagar”.

Con todo, el directivo ha mostrado su deseo de que la estancia del Real Zaragoza en la tercera categoría sea breve y que el convenio “no se extienda mucho”, confiando en que el equipo regrese cuanto antes al fútbol profesional.

“Hasta ahí, no cambia nada, está todo previsto”, ha concluido Iglesias, quien ha defendido que Zaragoza, como cuarta ciudad del país, y un club con la historia del Real Zaragoza merecen “un estadio de primera”, convencido de que el equipo volverá a competir en la élite cuando juegue en el nuevo recinto.