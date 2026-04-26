Andrada pide disculpas por su agresión a Pulido: "No lo volveré a hacer, asumo las consecuencias"

Andrada, en el momento de la expulsión segundos antes de la agresión LaLiga

El portero argentino del Real Zaragoza, Esteban Andrada, ha pedido disculpas tras su agresión a Jorge Pulido en una bochornosa imagen en el derbi aragonés.

En unas declaraciones de un minuto difundidas por el club en redes sociales, Andrada dice estar "muy arrepentido" de lo sucedido.

Declaraciones de Esteban Andrada pic.twitter.com/OYeQujPs2k — Real Zaragoza (@RealZaragoza) April 26, 2026

"No es buena imagen para el club, para la gente y para el profesional que soy. En mi carrera solo he tenido una expulsión y fue por tocar el balón con la mano", asegura el portero.

Andrada reconoce en estas palabras que es una persona "pública" y que debe dar ejemplo de su comportamiento para todo el mundo.

El portero añade también disculpas a Jorge Pulido, capitán del Huesca, a quien define como "colega".

"Fue un acto mío en el que me desconecté. Estoy para asumir las consecuencias de LaLiga. Si quieren que dé explicaciones, estoy disponible para ello", concluye Andrada.

Minutos antes, el Real Zaragoza había emitido un comunicado en el que condenaba los hechos y aseguraba que tomará "las decisiones pertinentes" con el jugador.

"Estos hechos no representan los valores del Real Zaragoza ni del zaragocismo, que a lo largo de su historia se ha caracterizado por la nobleza, el valor y el respeto al rival", dice el club.