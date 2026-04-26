Así ha sido la agresión de Andrada a Pulido: brutal puñetazo del portero del Real Zaragoza en el rostro

El derbi aragonés ha dejado una de las imágenes más indignas del fútbol español en los últimos años.

El portero argentino Esteban Andrada ha sido expulsado por una brutal agresión al capitán del Huesca, Jorge Pulido, provocando una bochornosa imagen en los últimos minutos en El Alcoraz.

🟥 ¡ANDRADA EXPULSADO!



El portero del Real Zaragoza agredió a Pulido, jugador de la SD Huesca, tras ser expulsado por empujarle previamente.#LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/bnBrZsiCfb — DAZN España (@DAZN_ES) April 26, 2026

Andrada, que había sido héroe en el minuto 5 al detener un penalti, empujó primero al propio Pulido cuando este le recriminó una acción del partido.

Entonces, Arcediano Monescillo le mostró una segunda amarilla, siendo ya expulsado.

En ese momento, Andrada sale corriendo detrás de Pulido, y le asesta un brutal puñetazo en el rostro y por la espalda.

A partir de ahí, se generó una brutal tangana entre todos los futbolistas, que derivó también en la expulsión del portero del Huesca, Dani Jiménez.

El portero se asoma a una sanción histórica en el fútbol español.

El partido también ha estado marcado por la polémica, con un penalti que se inventó Arcediano Monescillo y que decidió el encuentro a favor del Huesca.

De hecho, Andrada ya había sido protagonistas al detener otra pena máxima en el minuto 5 del partido.

Al finalizar el partido, el capitán del Real Zaragoza, Francho Serrano, pedía disculpas en nombre del club.

"No sé qué ha pasado. Tengo que pedir disculpas. El Real Zaragoza no representa esto. Estamos dolidos por la derrota", decía Francho en los micrófonos de LaLiga Hypermotion TV.

Una disculpa similar ha transmitido el técnico del Real Zaragoza, David Navarro.

"Es lamentable todo, el inicio, el final y lo del medio. La pelota estaba puesta en juego y no había nada que reclamar. No es necesario que Pulido vaya hasta allí. No excuso nada. Hay unas líneas que no se pueden traspasar, como seres humanos, y las hemos traspasado. Lo mejor es pedir disculpas y no darle vuelta. No tiene excusa", afirmaba el entrenador.