Así hemos vivido en directo el empate del Real Zaragoza ante el Ceuta (2-2) en un día que solo valía ganar

Ganar o ganar. Así afronta el Real Zaragoza el encuentro de este sábado ante el Ceuta en el Ibercaja Estadio. Los aragoneses deben sumar los tres puntos para seguir soñando con la permanencia, a 4 puntos.

Los de David Navarro llegan tras caer en Córdoba 1-0 la pasada jornada en el peor partido desde que el maño cogió las riendas del equipo. Aun así, la derrota del Cádiz dejaba la brecha con los puestos de salvación a la misma distancia.

Con Rober, Francho y Keidi Bare recuperados, el conjunto blanquillo espera recuperar sus sensaciones y volver a la senda de la victoria.