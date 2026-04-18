Ibercaja Estadio.

Ibercaja Estadio. E.E.

Real Zaragoza

Así hemos vivido en directo el empate del Real Zaragoza ante el Ceuta (2-2) en un día que solo valía ganar

El conjunto de David Navarro debe vencer ante su afición para seguir soñando con la permanencia.

Más información: Bofetón a la ilusión de un Real Zaragoza que cada vez ve más oscuro su futuro: derrota en Córdoba que aleja la salvación

Zaragoza
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LAS CLAVES

Ganar o ganar. Así afronta el Real Zaragoza el encuentro de este sábado ante el Ceuta en el Ibercaja Estadio. Los aragoneses deben sumar los tres puntos para seguir soñando con la permanencia, a 4 puntos.

Los de David Navarro llegan tras caer en Córdoba 1-0 la pasada jornada en el peor partido desde que el maño cogió las riendas del equipo. Aun así, la derrota del Cádiz dejaba la brecha con los puestos de salvación a la misma distancia.

Con Rober, Francho y Keidi Bare recuperados, el conjunto blanquillo espera recuperar sus sensaciones y volver a la senda de la victoria.

  1. Zaragoza

    Real Zaragoza 2 - 2 AD Ceuta | FINAL DEL PARTIDO

    101': Final del partido. El Real Zaragoza suma un punto, o mejor dicho, pierde dos, en su lucha por salvarse.

  2. Zaragoza

    Real Zaragoza 2 - 2 AD Ceuta | ¡De cabeza Cuenca!

    95': Llegada de Cuenca. Remata de cabeza y se marcha fuera.

  3. Zaragoza

    Real Zaragoza 2 - 2 AD Ceuta | 11 minutos de añadido

    90': 11 minutos de añadido en el encuentro. 

  4. Zaragoza

    Real Zaragoza 2 - 2 AD Ceuta | ¡GOL DEL CEUTA!

    89': Gol del Ceuta en un saque de esquina. Se la come Andrada y remata a la red Marcos. 

  5. Zaragoza

    Real Zaragoza 2 - 1 AD Ceuta | ¡GOOOOOOOL DE DANI GÓMEZ!

    85': ¡¡GOOOOOOL GOOOOOL!! ¡NO FALLA DANI GÓMEZ! Se adelanta el Real Zaragoza. 

  6. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 1 AD Ceuta | ¡PENALTI PARA EL REAL ZARAGOZA!

    84': ¡¡¡DA EL PENALTI!!! VA DANI GÓMEZ. 

  7. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 1 AD Ceuta | Va el colegiado a ver un posible penalti

    83': Puede ser penalti para el Real Zaragoza. Va el colegiado a verlo al VAR. Aprieta el Ibercaja Estadio.

  8. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 1 AD Ceuta | Mawuli arriba

    77': Totalmente solo para el golpeo Mawuli y desde el punto de penalti, remata alto.

  9. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 1 AD Ceuta | Cambio

    76': Entra Dani Tasende por Juan Larios.

  10. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 1 AD Ceuta | Amarilla a Rober

    75': Cartulina amarilla a Rober.

  11. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 1 AD Ceuta | ¡Clarísima de Kodro!

    71': Sigue acumulando ocasiones el Real Zaragoza. Ha tenido el segundo en sus botas Kodro, que tras el mal despeje de un defensa, se encuentra con el guardameta ceutí en su remate. 

  12. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 1 AD Ceuta | Anulado un gol de Kodro

    61': Anulado un gol de Kodro por fuera de juego. 

  13. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 1 AD Ceuta | Llegada de Dani Gómez

    60': Centro de Francho para dejársela a Dani Gómez en el punto de penalti. Remata fuera por centímetros. 

  14. Zaragoza

    Real Zaragoza 1 - 1 AD Ceuta | ¡EMPATA EL REAL ZARAGOZA!

    57': ¡GOOOOL DE ROBEEEER! ¡EMPATA EL REAL ZARAGOZA APROVECHANDO UNA MALA SALIDA DEL META RIVAL!

  15. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 1 AD Ceuta | ROJA PARA EL CEUTA

    49': ¡Se queda con uno menos el Ceuta! Roja para Yago Cantero por un feo pisotón a Dani Gómez.

  16. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 1 AD Ceuta | SEGUNDA PARTE

    45': ¡Ya en juega la segunda mitad del choque en el Ibercaja Estadio!

  17. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 1 AD Ceuta | DESCANSO

    47': Final de la primera parte. El Real Zaragoza se marcha a los vestuarios por debajo en el marcador. Debe cambiar mucho el equipo para poder ganar el partido.

  18. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 1 AD Ceuta | 2 minutos de añadido

    45': Habrá dos minutos de prolongación. 

  19. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 1 AD Ceuta | Kodro, al larguero

    44': ¡Al larguero Kenan Kodro de cabeza! Casi aprovecha un centro medido de Rober.

  20. Zaragoza

    Real Zaragoza 0 - 1 AD Ceuta | Triple cambio de David Navarro

    42': David Navarro demuestra que no le está gustando nada su equipo y realiza antes del descanso tres cambios. Se marchan Aguirregabiria, Keidi Bare y Hugo Pinilla y entran Juan Sebastián, Mawuli y Kenan Kodro.