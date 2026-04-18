Así hemos vivido en directo el empate del Real Zaragoza ante el Ceuta (2-2) en un día que solo valía ganar
El conjunto de David Navarro debe vencer ante su afición para seguir soñando con la permanencia.
Más información: Bofetón a la ilusión de un Real Zaragoza que cada vez ve más oscuro su futuro: derrota en Córdoba que aleja la salvación
LAS CLAVES
- 18:17 FINAL DEL PARTIDO
- 18:05 EMPATA EL CEUTA
- 18:00 GOL DEL REAL ZARAGOZA
- 17:32 GOL DE ROBER
- 17:25 ROJA AL CEUTA
- 17:23 SEGUNDA MITAD
- 17:06 DESCANSO
- 16:49 GOL DEL CEUTA
- 16:18 COMIENZA EL PARTIDO
Ganar o ganar. Así afronta el Real Zaragoza el encuentro de este sábado ante el Ceuta en el Ibercaja Estadio. Los aragoneses deben sumar los tres puntos para seguir soñando con la permanencia, a 4 puntos.
Los de David Navarro llegan tras caer en Córdoba 1-0 la pasada jornada en el peor partido desde que el maño cogió las riendas del equipo. Aun así, la derrota del Cádiz dejaba la brecha con los puestos de salvación a la misma distancia.
Con Rober, Francho y Keidi Bare recuperados, el conjunto blanquillo espera recuperar sus sensaciones y volver a la senda de la victoria.
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Real Zaragoza 2 - 2 AD Ceuta | FINAL DEL PARTIDO
101': Final del partido. El Real Zaragoza suma un punto, o mejor dicho, pierde dos, en su lucha por salvarse.
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Real Zaragoza 2 - 2 AD Ceuta | ¡De cabeza Cuenca!
95': Llegada de Cuenca. Remata de cabeza y se marcha fuera.
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Real Zaragoza 2 - 2 AD Ceuta | 11 minutos de añadido
90': 11 minutos de añadido en el encuentro.
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Real Zaragoza 2 - 2 AD Ceuta | ¡GOL DEL CEUTA!
89': Gol del Ceuta en un saque de esquina. Se la come Andrada y remata a la red Marcos.
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Real Zaragoza 2 - 1 AD Ceuta | ¡GOOOOOOOL DE DANI GÓMEZ!
85': ¡¡GOOOOOOL GOOOOOL!! ¡NO FALLA DANI GÓMEZ! Se adelanta el Real Zaragoza.
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Real Zaragoza 1 - 1 AD Ceuta | ¡PENALTI PARA EL REAL ZARAGOZA!
84': ¡¡¡DA EL PENALTI!!! VA DANI GÓMEZ.
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Real Zaragoza 1 - 1 AD Ceuta | Va el colegiado a ver un posible penalti
83': Puede ser penalti para el Real Zaragoza. Va el colegiado a verlo al VAR. Aprieta el Ibercaja Estadio.
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Real Zaragoza 1 - 1 AD Ceuta | Mawuli arriba
77': Totalmente solo para el golpeo Mawuli y desde el punto de penalti, remata alto.
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Real Zaragoza 1 - 1 AD Ceuta | Cambio
76': Entra Dani Tasende por Juan Larios.
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Real Zaragoza 1 - 1 AD Ceuta | Amarilla a Rober
75': Cartulina amarilla a Rober.
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Real Zaragoza 1 - 1 AD Ceuta | ¡Clarísima de Kodro!
71': Sigue acumulando ocasiones el Real Zaragoza. Ha tenido el segundo en sus botas Kodro, que tras el mal despeje de un defensa, se encuentra con el guardameta ceutí en su remate.
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Real Zaragoza 1 - 1 AD Ceuta | Anulado un gol de Kodro
61': Anulado un gol de Kodro por fuera de juego.
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Real Zaragoza 1 - 1 AD Ceuta | Llegada de Dani Gómez
60': Centro de Francho para dejársela a Dani Gómez en el punto de penalti. Remata fuera por centímetros.
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Real Zaragoza 1 - 1 AD Ceuta | ¡EMPATA EL REAL ZARAGOZA!
57': ¡GOOOOL DE ROBEEEER! ¡EMPATA EL REAL ZARAGOZA APROVECHANDO UNA MALA SALIDA DEL META RIVAL!
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Real Zaragoza 0 - 1 AD Ceuta | ROJA PARA EL CEUTA
49': ¡Se queda con uno menos el Ceuta! Roja para Yago Cantero por un feo pisotón a Dani Gómez.
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Real Zaragoza 0 - 1 AD Ceuta | SEGUNDA PARTE
45': ¡Ya en juega la segunda mitad del choque en el Ibercaja Estadio!
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Real Zaragoza 0 - 1 AD Ceuta | DESCANSO
47': Final de la primera parte. El Real Zaragoza se marcha a los vestuarios por debajo en el marcador. Debe cambiar mucho el equipo para poder ganar el partido.
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Real Zaragoza 0 - 1 AD Ceuta | 2 minutos de añadido
45': Habrá dos minutos de prolongación.
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Real Zaragoza 0 - 1 AD Ceuta | Kodro, al larguero
44': ¡Al larguero Kenan Kodro de cabeza! Casi aprovecha un centro medido de Rober.
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Real Zaragoza 0 - 1 AD Ceuta | Triple cambio de David Navarro
42': David Navarro demuestra que no le está gustando nada su equipo y realiza antes del descanso tres cambios. Se marchan Aguirregabiria, Keidi Bare y Hugo Pinilla y entran Juan Sebastián, Mawuli y Kenan Kodro.