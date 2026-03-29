Un Real Zaragoza muy serio supera con creces y orgullo al líder (2-0) para creer más que nunca en la salvación

Los hechos valen más que las palabras. Los puntos más que las sensaciones. Y eso está haciendo el Real Zaragoza desde la llegada de David Navarro. Sumar, ganar y demostrar que sí, que es posible la salvación. Este domingo el Real Zaragoza se ha impuesto al Racing de Santander por 2-0 para soñar más que nunca. La salvación se queda a tres puntos antes de medirse a dos rivales directos, Leganés y Mirandés.

Los maños han tirado de orgullo y rasmia, pero también de fútbol para superar con todas las de la ley al líder de la categoría. De menos a más en el partido, las ocasiones se han materializado en gol en el tramo final. Primero Dani Gómez y después Sangalli en propia puerta han puesto el marcador definitivo.

A pesar de la última derrota, el Real Zaragoza había mantenido durante la semana un discurso de optimismo. Y gracias al triunfo del Burgos sobre el Valladolid, los maños tenían la oportunidad de dar un gran paso adelante en la clasificación. Si lograban vencer este domingo, terminarían la jornada a tres puntos. A diferencia de otras veces ante estas situaciones, los leones no han fallado. El equipo de David Navarro es totalmente otro. Con actitud, corazón y valentía.

No obstante, la tarea no era nada fácil. Los blanquillos recibían al líder de la categoría, a un Racing de Santander con ganas de resarcirse de la dolorosa goleada ante el Albacete (0-4), aunque con numerosas bajas.

Hasta cuatro cambios presentaba el once titular del Real Zaragoza para la cita destacando el regreso de El Yamiq tras su lesión y de Larios y Keidi Bare tras cumplir sanción. También Navarro apostaba por Saidu en el centro del campo después de su buena segunda mitad en A Coruña y se quedaba fuera Kenan Kodro.

Como viene siendo costumbre, el cierzo no se iba a perder el encuentro. Tampoco miles de zaragocistas que agotaban las entradas y empujaban desde las gradas. Ese escenario abría la película en el Ibercaja Estadio.

El Racing de Santander dominaba la posesión y los acercamientos desde el inicio con dos suaves disparos a puerta nada más comenzar y otro más peligroso de Andrés Martín que pegaba en el lateral de la red cuando solo era el minuto 5 de juego.

El ritmo de los cántabros era mayor, pero el Real Zaragoza se iba encontrando y sintiendo más cómodo con el transcurso de los minutos. En cuanto Pinilla, Rober o Francho entraban en juego, la máquina comenzaba a carburar. Antes del minuto 10, por medio del joven Pinilla armaba la primera ofensiva el cuadro local, aunque terminaba con un disparo demasiado flojo.

La sucesión de faltas e interrupciones encendía a la grada, que se metía en partido y aportaba en el crecimiento del equipo.

Pasado el cuarto de hora el Real Zaragoza estaba cerca del primero con un centro lateral de Aguirregabiria que rechaza un central visitante metiéndose casi en propia puerta. Ezkieta tira de reflejos para sacar la mano desde el suelo y evitarlo. Tampoco Dani Gómez, en el área pequeña, llega a meter la bota.

Los de José Alberto no tenían la fluidez del principio frente a la mejoría del Real Zaragoza, pero con una calidad indudable, lograban generar miedo con poco. En el 25’ terminaba Damian una buena jugada con un disparo alto desde la frontal del área.

Y la siguiente era para el capitán del Real Zaragoza. Francho Serrano tenía en sus pies la más clara del partido. Conducía Rober para dejársela al canterano, que con el portero fuera de su sitio, la empujaba a puerta. Ezkieta se vestía entonces de héroe para salvar el 1-0 con una gran parada.

Ganaban en intensidad y fútbol los pupilos de David Navarro y solo les faltaba el gol para materializar las sensaciones. Antes del descanso, Dani Gómez recortaba en el área y su remate, que tocaba en un defensa, se marchaba por poco por el lateral de la meta. También el 9 participaba en una contra, ya en el descuento, que definía Francho con poca fortuna.