Celebración del gol. LaLiga Hypermotion

Real Zaragoza

Así hemos vivido en directo la gran victoria del Real Zaragoza ante el líder, el Racing de Santander, por 2-0

Los aragoneses se imponen al Racing en un partido muy serio con goles de Dani Gómez y Sangalli en propia puerta en la segunda mitad.

LAS CLAVES

Nuevo partido vital para el Real Zaragoza. El cuadro aragonés regresa a casa, al Ibercaja Estadio, para recibir al Racing de Santander, el líder de la categoría que cayó goleado en su último encuentro por 0-4, con el objetivo de volver a darle una alegría a su afición.

También los maños perdieron la pasada jornada frente al Deportivo de La Coruña con un gol en los últimos minutos (2-1). Así pues, los puestos de salvación se encuentran ahora a 6 puntos de distancia, los cuales marca el Real Valladolid, que perdió ante el Burgos. Por tanto, los de David Navarro tienen la posibilidad de recortar a tres puntos la brecha con la permanencia.

El tiempo se agota y el Real Zaragoza no tiene margen de error. Este domingo a las 18.30 deberá conseguir los tres puntos ante el líder en un partido para el que se han agotado las entradas y se espera un gran ambiente.

    Real Zaragoza 2 - 0 Racing de Santander | FINAL DEL PARTIDO

    100': ¡FINAAAAAL! El Real Zaragoza vence al Racing de Santander y se coloca a 3 puntos de la permanencia.

    Real Zaragoza 2 - 0 Racing de Santander | ¡10 minutos de añadido!

    90': ¡10 minutos de prolongación!

    Real Zaragoza 2 - 0 Racing de Santander | ¡GOOOOOOOOOOL!

    87': ¡GOOOOOL GOOOOLL! ¡¡¡EL SEGUNDO PARA EL REAL ZARAGOZA!!! Se marca en propia puerta Sangalli.

    Real Zaragoza 1 - 0 Racing de Santander | Doble cambio en equipo maño

    85': Se retiran Dani Gómez y Rober. Entran Kodro y Toni Moya. 

    Real Zaragoza 1 - 0 Racing de Santander | Amarilla para Insua

    83': Amarilla clara para Pablo Insua por un agarrón.

    Real Zaragoza 1 - 0 Racing de Santander | Cambios en el Real Zaragoza

    82': Se va Saidu y entra en su lugar Mawuli. 

    Real Zaragoza 1 - 0 Racing de Santander | ¡Tasende alto!

    79': Jugada y centro de Aguirregabiria que le llega a Tasende en el lateral del área. La caza el gallego sin control y chuta muy alto.

    Real Zaragoza 1 - 0 Racing de Santander | ¡GOOOOOOOOL GOOOOOL!

    73': ¡¡¡GOOOOOOL DEL REAL ZARAGOZAAAAA!!! ANOTA DANI GÓMEZ EL 1-0. Se desata la euforia.

    Probaba Pinilla el disparo de lejos, paraba el guardameta y Francho cogía el rechace. El 9 aprovechaba la portería vacía para meterla dentro.

    Real Zaragoza 0 - 0 Racing de Santander | Remate de Villalibre

    71': Remata un córner de cabeza Villalibre. Acaba fuera por poco.

    Real Zaragoza 0 - 0 Racing de Santander | Cambio de José Alberto

    63': Se va Francho y entra Villalibre en el Racing. 

    Real Zaragoza 0 - 0 Racing de Santander | ¡Disparo de Rober!

    61': Gran ocasión del Real Zaragoza con un disparo de Rober cruzado al segundo palo. Se va fuera. 

    Real Zaragoza 0 - 0 Racing de Santander | Córner para el Zaragoza

    59': Mucho parón y pocas jugadas en el inicio del segundo acto. Fuerza ahora el conjunto maño un córner que se va directamente fuera. 

  Real Zaragoza 0 - 0 Racing de Santander | Doble cambio en el Racing

    46': Ha habido doble cambio al descanso en las filas del cuadro cántabro. Han entrado Maguette y Sergio por Iñigo y Aldasoro.

    Real Zaragoza 0 - 0 Racing de Santander | ¡A por la segunda parte!

    45': ¡Rueda el balón! Ya en juego la segunda mitad.

    Asistencia en Ibercaja Estadio: 16.105

    Real Zaragoza 0 - 0 Racing de Santander | DESCANSO

    49': Descanso en el Ibercaja Estadio. Se mantiene el marcador inicial. 

    Real Zaragoza 0 - 0 Racing de Santander | Contra zaragocista

    47': Buena contra del Real Zaragoza. No consigue rematar Dani Gómez y finaliza Francho con un disparo leve que detiene el meta cántabro pero se le escapa a córner. 

    Real Zaragoza 0 - 0 Racing de Santander | 4 minutos de añadido

    45': 4 minutos extra a la primera mitad. 

    Real Zaragoza 0 - 0 Racing de Santander | Y otra amarilla...

    44': Nueva amarilla para el conjunto visitante. La ve ahora Franco por una dura entrada. 

    Real Zaragoza 0 - 0 Racing de Santander | Cartulina amarilla para Iñigo Vicente

    44': Corta la contra Vicente y ve la cartulina amarilla.m