Así hemos vivido en directo la gran victoria del Real Zaragoza ante el líder, el Racing de Santander, por 2-0
Los aragoneses se imponen al Racing en un partido muy serio con goles de Dani Gómez y Sangalli en propia puerta en la segunda mitad.
Más información: El Real Zaragoza se ahoga en la orilla ante el Deportivo con un gol en los últimos minutos (2-1) y pone fin a su racha
LAS CLAVES
- 20:33 ¡¡VICTORIA DEL REAL ZARAGOZA!!
- 20:05 GOL DE DANI GÓMEZ
- 19:37 SEGUNDA MITAD
- 19:21 DESCANSO
- 18:32 COMIENZA EL PARTIDO
Nuevo partido vital para el Real Zaragoza. El cuadro aragonés regresa a casa, al Ibercaja Estadio, para recibir al Racing de Santander, el líder de la categoría que cayó goleado en su último encuentro por 0-4, con el objetivo de volver a darle una alegría a su afición.
También los maños perdieron la pasada jornada frente al Deportivo de La Coruña con un gol en los últimos minutos (2-1). Así pues, los puestos de salvación se encuentran ahora a 6 puntos de distancia, los cuales marca el Real Valladolid, que perdió ante el Burgos. Por tanto, los de David Navarro tienen la posibilidad de recortar a tres puntos la brecha con la permanencia.
El tiempo se agota y el Real Zaragoza no tiene margen de error. Este domingo a las 18.30 deberá conseguir los tres puntos ante el líder en un partido para el que se han agotado las entradas y se espera un gran ambiente.
Real Zaragoza 2 - 0 Racing de Santander | FINAL DEL PARTIDO
100': ¡FINAAAAAL! El Real Zaragoza vence al Racing de Santander y se coloca a 3 puntos de la permanencia.
Real Zaragoza 2 - 0 Racing de Santander | ¡10 minutos de añadido!
90': ¡10 minutos de prolongación!
Real Zaragoza 2 - 0 Racing de Santander | ¡GOOOOOOOOOOL!
87': ¡GOOOOOL GOOOOLL! ¡¡¡EL SEGUNDO PARA EL REAL ZARAGOZA!!! Se marca en propia puerta Sangalli.
Real Zaragoza 1 - 0 Racing de Santander | Doble cambio en equipo maño
85': Se retiran Dani Gómez y Rober. Entran Kodro y Toni Moya.
Real Zaragoza 1 - 0 Racing de Santander | Amarilla para Insua
83': Amarilla clara para Pablo Insua por un agarrón.
Real Zaragoza 1 - 0 Racing de Santander | Cambios en el Real Zaragoza
82': Se va Saidu y entra en su lugar Mawuli.
Real Zaragoza 1 - 0 Racing de Santander | ¡Tasende alto!
79': Jugada y centro de Aguirregabiria que le llega a Tasende en el lateral del área. La caza el gallego sin control y chuta muy alto.
Real Zaragoza 1 - 0 Racing de Santander | ¡GOOOOOOOOL GOOOOOL!
73': ¡¡¡GOOOOOOL DEL REAL ZARAGOZAAAAA!!! ANOTA DANI GÓMEZ EL 1-0. Se desata la euforia.
Probaba Pinilla el disparo de lejos, paraba el guardameta y Francho cogía el rechace. El 9 aprovechaba la portería vacía para meterla dentro.
Real Zaragoza 0 - 0 Racing de Santander | Remate de Villalibre
71': Remata un córner de cabeza Villalibre. Acaba fuera por poco.
Real Zaragoza 0 - 0 Racing de Santander | Cambio de José Alberto
63': Se va Francho y entra Villalibre en el Racing.
Real Zaragoza 0 - 0 Racing de Santander | ¡Disparo de Rober!
61': Gran ocasión del Real Zaragoza con un disparo de Rober cruzado al segundo palo. Se va fuera.
Real Zaragoza 0 - 0 Racing de Santander | Córner para el Zaragoza
59': Mucho parón y pocas jugadas en el inicio del segundo acto. Fuerza ahora el conjunto maño un córner que se va directamente fuera.
Real Zaragoza 0 - 0 Racing de Santander | Doble cambio en el Racing
46': Ha habido doble cambio al descanso en las filas del cuadro cántabro. Han entrado Maguette y Sergio por Iñigo y Aldasoro.
Real Zaragoza 0 - 0 Racing de Santander | ¡A por la segunda parte!
45': ¡Rueda el balón! Ya en juego la segunda mitad.
Asistencia en Ibercaja Estadio: 16.105
El Real Zaragoza ha comunicado el número total de espectadores esta tarde: 16.105
Real Zaragoza 0 - 0 Racing de Santander | DESCANSO
49': Descanso en el Ibercaja Estadio. Se mantiene el marcador inicial.
Real Zaragoza 0 - 0 Racing de Santander | Contra zaragocista
47': Buena contra del Real Zaragoza. No consigue rematar Dani Gómez y finaliza Francho con un disparo leve que detiene el meta cántabro pero se le escapa a córner.
Real Zaragoza 0 - 0 Racing de Santander | 4 minutos de añadido
45': 4 minutos extra a la primera mitad.
Real Zaragoza 0 - 0 Racing de Santander | Y otra amarilla...
44': Nueva amarilla para el conjunto visitante. La ve ahora Franco por una dura entrada.
Real Zaragoza 0 - 0 Racing de Santander | Cartulina amarilla para Iñigo Vicente
44': Corta la contra Vicente y ve la cartulina amarilla.m