El Real Zaragoza se ahoga en la orilla ante el Deportivo con un gol en los últimos minutos (2-1) y pone fin a su racha

Esta vez no hubo final feliz y David Navarro encaja su primera derrota como técnico del Real Zaragoza al caer frente al Deportivo de La Coruña con un gol en los últimos minutos (2-1). Seguramente de forma injusta, pero los maños ponen fin a su buena dinámica y con ello cierta esperanza de lograr la salvación se esfuma. Un objetivo que tras la victoria del Leganés se queda a 6 puntos.

El Real Zaragoza se adelantaba rápido en Riazor con un gol de Dani Gómez, pero la reacción local no se hacía esperar y en minuto 20 Stoichkov anotaba el empate. Los de Hidalgo eran superiores y apretaban, pero los maños resistían e, incluso, en una buena segunda parte tenían varias opciones de ponerse por delante. Finalmente, en el 86’ Mulattieri lograba el 2-1 con su único disparo a puerta.

Tras sus dos victorias consecutivas, frente a Cádiz y Almería, y el aire fresco de la llegada de David Navarro, el Real Zaragoza se ha renovado y quiere demostrar que sigue muy vivo. En esta dinámica, este sábado tenía otro duelo de alto voltaje contra uno de los fuertes de Segunda División, el Deportivo de La Coruña, peleando por el ascenso directo.

Pero si algo caracteriza a esta categoría y a este conjunto, es que el rival poco importa. Así pues, para la cita David Navarro introducía solo dos cambios, obligados por las sanciones de Larios y Keidi Bare, siendo el lateral izquierdo para Tasende y el centro del campo para Mawuli con Francho. Andrada, Aguirregabiria, Insua, Radovanovic, Rober, Pinilla, Kodro y Dani Gómez completaban el once.

El Dépor de Hidalgo, esta noche viendo el encuentro desde la grada, recuperaba a Yeremay, aunque iniciaba en el banquillo. Eso sí, nombres en el once no le faltaban a los gallegos con Stoichkov, Mario Soriano o Luismi Cruz, entre otros.

Precisamente sobre el verde, el Real Zaragoza intentaba mirar de igual al Deportivo de La Coruña. Lo conseguía en un inicio serio y muy intenso de ambos, pero pronto ese efecto se diluiría. El primer acercamiento era de los gallegos con un disparo de Luismi Cruz cómodo para Andrada y en el minuto 7 ya se movía el electrónico de Riazor.

Una jugada en combinación que pasaba por Rober y Pinilla terminaba con el tanto de Dani Gómez que remataba desde el área pequeña. La alegría de ponerse por delante era efímera, pues casi dos minutos después llegaba un buen susto con una ocasión clarísima de Nsongo, cuyo cabezazo rozaba el poste.

A partir de ahí, empezaba a acechar el cuadro azul y blanco y acumulaba saques de esquina, incluso casi consiguiendo Luismi Cruz un gol olímpico. Andrada se estiraba para evitarlo, pero no tendría ese desenlace más tarde.

Aguantaba el Real Zaragoza hasta que un disparo lejano de Stoichkov sorprendía al arquero zaragocista, que tocaba el esférico sin éxito y los de Hidalgo lograban el empate en el 20’.

El gol, el primero recibido por David Navarro como primer entrenador, no sentaba nada bien a los blanquillos, que perdían lucidez y confianza y seguían achicando agua ante un Dépor más agresivo. Eran superiores, llegando con facilidad, aunque sin eficacia para materializar.

El Zaragoza no amenazaba ni un poco a Álvaro Fernández. Por ello, mantener el empate en el intermedio era una gran noticia para los leones.

Mejor, pero sin premio

David Navarro leía las necesidades del Real Zaragoza y daba entrada a Saidu y Cumic. La cara de los maños cambiaba totalmente. El propio canterano intentaba un disparo lejano en la reanudación.

Iba creciendo el Real Zaragoza con el paso de los minutos con más fútbol y más solidez en el centro del campo. El balón ya no solo le aguantaba, sino que creaba, sobre todo por medio de Rober y con un Saidu valiente.

Pasada la hora de partido, el Zaragoza tenía una doble ocasión. La más clara con Dani Gómez como protagonista, que estaba a punto de aprovechar un centro medido de Francho. Sin embargo, su definición la detenía fabulosamente Álvaro Ferllo. En el mismo córner, Rado no alcanzaba el remate y Mawuli terminaba disparando fuera de los tres palos.

Bajaba el ritmo de juego y ocasiones, pero con la cruz en la moneda, el único disparo de la segunda parte de los locales terminaba en gol. Mulattieri pisaba el área y batía a Andrada con un golpeo raso en el 86’. El VAR lo revisaba, pero era válido y el Real Zaragoza, que merecía al menos el empate, perdía un punto y una trayectoria ascendente.