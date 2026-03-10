Louzán deja a La Nueva Romareda casi sin opciones de acoger una final de Copa: "Superior a 50.000 personas"

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, ha dejado al nuevo Ibercaja Romareda prácticamente sin opciones de acoger en un futuro una final de Copa del Rey. El estadio de Zaragoza nacería en verano de 2027 con unos 43.000 espectadores, y no llegaría, salvo excepción, al mínimo que estaría contemplando el organismo futbolístico para un partido de estas características.

En una entrevista en el programa ‘El Larguero’ de la Cadena SER, Louzán explicó que las finales de Copa se celebrarán en La Cartuja, en Sevilla, hasta 2028, fecha en la que vence el actual contrato. A partir de entonces, saldrá a concurso.

Entre los requisitos, la RFEF valora exigir un mínimo de 50.000 espectadores para los estadios, dada la altísima demanda que genera la final, lo que alejaría a Zaragoza de la posibilidad de tener este partido.

“Hemos invitado a aquellas ciudades que tienen un estadio superior a 50.000 personas. Con la demanda de entradas que hay, llenaríamos tres estadios para la final actual”, ha apuntado Louzán.

El presidente de la RFEF no ha mencionado explícitamente a Zaragoza, pero sí razonó que A Coruña no sería una posibilidad porque “tiene un estadio para 30.000”.

Así, solo quedan un puñado de estadios con posibilidades para acoger la final de Copa a partir de 2028: San Mamés, Mestalla (y su nuevo estadio), La Cartuja, Metropolitano, Santiago Bernabéu y Camp Nou.

En cualquier caso, Louzán ha dejado abierta una pequeña ventana de posibilidad con la que Zaragoza podría optar a una final sin cumplir ese baremo de 50.000 espectadores.

“Podríamos tomar una decisión porque hay el centenario de no sé qué y este año deberíamos hacer tal…, pero lo transparente es hacerlo así, con objetividad”, ha afirmado Louzán.

Da la casualidad de que la final de este año es una reedición de la de 1987 entre Real Sociedad y Atlético de Madrid, que se celebró por aquel entonces en Zaragoza. La última que acogió La Romareda fue en 1996 entre el Barça y los colchoneros.

Sin embargo, y por octava edición consecutiva, la final volverá a celebrarse este año en Sevilla, pese a que Zaragoza volvería a situarse como un lugar ideal (si tuviera estadio) desde el punto de vista logístico. Ello haría, por ejemplo, que los aficionados de la Real Sociedad no tuvieran que cruzarse toda la península para ver la final.

Precisamente, en febrero de 2025, durante una visita a Zaragoza, Louzán ya fue preguntado sobre si el aforo de La Nueva Romareda (43.000 espectadores) sería suficiente para acoger una final de Copa del Rey, dejando ambigüedades en su respuesta.

“No es un tema menor el aforo. Zaragoza debe hacer las cosas pensando en el día a día y las necesidades del club. Está dentro de lo razonable. Si caminamos en la misma dirección (RFEF y Ayuntamiento), Zaragoza se beneficiará de estos acuerdos”, decía Louzán hace un año, en una respuesta en la que sí abría la puerta a acoger más frecuentemente partidos de la selección española.