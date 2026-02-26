Rubén Sellés recibe el apoyo y la confianza del Real Zaragoza antes de otra final: "Pensar más allá del sábado sería un error"

Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza, se muestra con fuerzas y energía para seguir al frente del equipo en una situación crítica, al borde del descenso a Primera RFEF. Lo hace también con el apoyo y la confianza del club, según ha asegurado este jueves en la previa del decisivo choque de este sábado ante el Burgos en el Ibercaja Estadio.

Un encuentro que Sellés, ahora sí, cataloga como final. Se juega su futuro el Real Zaragoza, a 6 puntos de la salvación, y él mismo su puesto. No obstante, ha insistido en que lo hace en cada partido: “Estamos expuestos a las situaciones de ganar, perder o empatar. Eso siempre puede ocurrir, no es diferente. Me centro en ganar, en intentar dar soluciones y dar lo mejor de mí. Espero al final del partido no tener que estar pensando en esto”.

“Esto es fútbol, he vivido estas situaciones antes, tengo fuerzas para ir a por ellos y pensar más allá del sábado sería un error”, ha señalado el entrenador, que ha hablado con “prácticamente todas las personas que tienen un puesto de relevancia en el club”.

Todos estos, tal y como ha explicado, le han transmitido su mensaje de apoyo y confianza durante una semana complicada que ha ido de menos a más.

Sellés ha confesado que la plantilla ha tenido “un par de días difíciles”, pero conforme se acerca el próximo encuentro, se ha centrado en afrontarlo de la mejor manera posible y olvidar la pésima imagen de Andorra.

Un duelo del que el valenciano no saca ninguna conclusión positiva y, asegura que, le influye a la hora de configurar el XI ante el Burgos. “A mí siempre me afecta el rendimiento de partido en la alineación del siguiente. Fue un rendimiento pobre, no puede volver a repetirse”, ha declarado.

En este aspecto, achaca el resultado a muchas situaciones. Principalmente, ha destacado la conexión: “Es cuestión de relaciones, comunicación, ideas, posicionamientos, de estar conectados o no... La máxima responsabilidad es mía. Sería fácil poner el foco en otro sitio, pero las palabras clave son estar conectados entre ellos. Esas son las soluciones que estamos intentando dar”.

Además, ha defendido a los nuevos fichajes que se quedaron sin minutos, Cumic y Mawuli, analizando que la expulsión condicionó los cambios. “Sigo igual de contento con el rendimiento que han dado”, ha subrayado.

Como aspecto positivo y “grata sorpresa”, Rubén Sellés recupera efectivos de lesión: “Esperamos que como mínimo dos de ellos estén disponibles para llegar. Ya veremos quién”.

Ambiente en el Ibercaja

Por otra parte, ha sido claro sobre lo que espera del zaragocismo este sábado. “Espero un ambiente de una afición que estará esperando que les demos ese rayo de esperanza, esa mínima oportunidad para engancharse al equipo. A pesar del sufrimiento, la afición mantiene ese hilo de esperanza de vernos competir, marcar, defender, ser ganadores”.

Sin embargo, es consciente de que los jugadores deben darles motivos para engancharse y ser el jugador número 12 y que eso no se hace con palabras, sino con hechos en el partido. “No podemos seguir demandando unidad y hacer la primera parte de Andorra”, ha confesado.

Mensaje de Francho

En esta línea, ha aludido al mensaje de Francho, que fue “claro y sincero” y entiende que todos tienen que recoger el guante. “Somos conscientes de que el margen de error se acaba. Tenemos que poner todo, más del 100%. Necesitamos a todo el mundo apoyando y darle motivos a la afición para estar. Los primeros que tenemos que dar un paso adelante somos nosotros”, ha dicho Sellés.

Sobre el futbolista, además, ha valorado que es uno de los más regulares y que más le ha dado. Y, pese a que nadie es titularísimo por ser capitán, sino por rendimiento, ha afirmado que si mantiene el ritmo, no tiene por qué cambiarlo.