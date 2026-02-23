A Rubén Sellés ya no le quedan argumentos, el Real Zaragoza se muere y el silencio del club es atronador

El Real Zaragoza vive el peor momento de su larga historia. Es colista de Segunda División con tan solo 24 puntos y a falta de 15 jornadas de campeonato camina directo hacia Primera RFEF, fuera del fútbol profesional.

A pesar de residir toda la temporada en los puestos de descenso, el Real Zaragoza veía en el partido de este domingo en Andorra una oportunidad de seguir aferrándose a la permanencia. En caso de ganar podía reducir la brecha a los dos puntos.

Sin embargo, lejos de salir al campo como si les fuera la vida en ello, que les iba, los futbolistas dirigidos por Rubén Sellés, se plantaron en la final ante un rival directo sin dar el mínimo que exigía el contexto.

Así que, con una calidad justa y sin actitud, los del Principado pasaron por encima del cuadro aragonés y en el minuto 25 el resultado ya era de 2-0. La primera parte fue de auténtica vergüenza, y aunque en la segunda mitad Dani Gómez recortó distancias con un gran gol cuando los blanquillo estaban con 10, de nada sirvió y se quedan a seis puntos de los puestos de salvación.

El Real Zaragoza está muerto y su entrenador, que revivió y mejoró al equipo en noviembre, al menos en intensidad, ya ha perdido su efecto y no encuentra soluciones. Tampoco con las seis incorporaciones del mercado de fichajes, que no han mejorado el rendimiento de la plantilla y retratan el trabajo de Txema Indias en las dos ventanas.

Ni las sensaciones, ni la "competitividad", ni los números, con 1 victoria en 11 partidos, varios de ellos ante rivales directos, respaldan ya a Rubén Sellés, que con sus declaraciones hace una semana (y aún con su explicación) perdió fieles. Por el momento se mantiene como técnico zaragocista, pero su futuro entra en duda.

Desde que terminó el partido en Andorra, la tensión va en aumento, pero tan solo el entrenador valenciano en la rueda de prensa posterior ha dado la cara, afirmando que tiene capacidad y fuerza para sacar adelante la situación. Nadie más lo ha hecho cuando la crisis es inédita y gravísima y ese silencio ya dice mucho.

No obstante, tampoco sorprende esta posición, pues es la tónica en el club desde la llegada de la nueva propiedad en 2022 cuando se prometía un ascenso a Primera División y ninguna temporada se ha luchado por este, con un presidente, Jorge Mas, ausente en Miami y un director general, Fernando López, que llegó por las sinergias siempre negadas con el Atlético de Madrid.

El Real Zaragoza, esa entidad con 94 años de historia y con un escudo que ha acompañado a generaciones, se está muriendo y los máximos dirigentes parecen mirar a otro lado cuando toda una ciudad llora por su club. Pase lo que pase, son los que lloran y sufren los que se quedarán.

Comunicado entradas

Por otro lado, en Andorra unos 50 aficionados del Real Zaragoza no pudieron entrar al campo a pesar de tener entradas y 24 horas después, la entidad ha emitido un comunicado lamentando lo ocurrido.

“El Club tuvo conocimiento de esta situación instantes antes del inicio del partido, tras ser informado de que aproximadamente medio centenar de seguidores, que habían adquirido sus entradas fuera del cupo de 140 localidades facilitado por el club andorrano, no pudieron acceder al estadio debido a la cancelación de sus tickets por parte de la entidad local. Desde ese mismo momento, el Real Zaragoza realizó todas las gestiones oportunas con el objetivo de que nuestros aficionados pudieran finalmente entrar al recinto. No obstante, el FC Andorra argumentó que la anulación de dichas localidades respondía a un supuesto caso de “reventa”, acogiéndose al derecho de admisión”, escribe el texto.

Así pues, expresan su malestar por el perjuicio a los aficionados desplazados sin haber sido informados de la cancelación de las entradas, algo que supone un coste económico y personal.

Como compensación, el club les ofrece una invitación a uno de los seis próximos partidos, ya sea en casa (frente a Burgos CF, UD Almería o Real Racing Club) o como visitante (Cádiz CF, RC Deportivo o CD Leganés).