El Real Zaragoza no culmina la faena ante un Eibar menor y suma un punto insuficiente que le aleja de la vida (1-1)

Aun mejorando su imagen y siendo superior a su rival, el Real Zaragoza no es capaz de ganar y su destino parece irremediable. Este sábado, en lo que era una final en el Ibercaja Estadio, los de Sellés han firmado un punto más que insuficiente ante el Eibar (1-1) y están a 5 de la permanencia.

El conjunto aragonés se adelantaba con un testarazo de El Yamiq en el minuto 25, y aunque era superior y podía hacer el segundo en varias ocasiones, un mal despeje del propio central marroquí en la segunda parte colocaba el 1-1 definitivo a 40 minutos del final.

El Real Zaragoza volvía a su estadio, donde no vencía desde noviembre, para tratar de olvidar la sonrojante derrota del Carlos Belmonte. Una semana después de aquello, con el mercado de fichajes ya cerrado, los de Sellés disputaban otro duelo directo y de vital importancia para no distanciarse más todavía del objetivo (a 6 al comienzo del encuentro).

Sellés tenía que hacer malabares para conformar el once. Las numerosas bajas de los blanquillos impulsaban que 5 de los 6 nuevos fichajes fueran titulares (todos menos Agada). Andrada salía en portería, Larios, El Yamiq, Saidu y Aguirregabiria formaban la defensa de 4, mientras que Tachi y Mawuli se iban al medio con Cumic, Francho, Rober (ya debutó en Albacete) y Cuenca era la referencia arriba.

La jornada de reflexión de este sábado se trasladaba al césped del Ibercaja Estadio en un encuentro realmente insulso al comienzo. El Real Zaragoza dominaba la posesión ante un Eibar, con el exzaragocista Adu Ares, que no quería la pelota y salía con el plan de esperar atrás.

Rober ponía bien una falta desde la frontal, pero nadie llegaba al remate. Así pues, la primera ocasión clara del partido era para los de Beñat poco antes del minuto 20 de juego. Martón remataba de cabeza un centro de Adu Ares y Andrada tenía que estirarse para evitar el 0-1.

A partir de ahí, el Real Zaragoza se animaba con un par de buenas llegadas, hasta que en el minuto 25, Rober y El Yamiq desataban la euforia. El centrocampista extremeño sacaba un buen balón desde la esquina para que el central marroquí volara y rematara con potencia de cabeza al fondo de la red. Un regreso a lo grande y tocándose el escudo.

El Eibar no reaccionaba y eran los locales quienes tenían hambre de más. Pasada la media hora, el Zaragoza salía a la contra y Cuenca conducía por la banda conectando con Francho desde el centro. Tenía un remate cómodo, pero el disparo no era bueno y Magunagoitia desviaba a córner.

Se escapa el triunfo

La segunda mitad comenzaba con una sucesión de palos, metafóricos y literales. El primero llegaba por la lesión de Cumic, que tenía que ser sustituido dolorido de la rodilla. Acto seguido, el palo físico, en una jugada clarísima del Real Zaragoza.

Mawuli mandaba un pase largo a Moyano, que se iba hasta el fondo dejando en el suelo al defensa, la cedía a Cuenca y el disparo del ‘23’ pegaba en palo. El rebote lo recogía Francho que culminaba alto cuando el marcador señalaba el minuto 50.

Y cosas del fútbol, el tercer palo llegaba en el 55’ en forma de gol en propia puerta. También de El Yamiq, cuando trataba de despejar un centro de Cubero.

A pesar del gran jarro de agua fría, los pupilos de Sellés intentaban adelantarse de nuevo, sobre todo, a balón parado. Una falta directa de Moyano se marchaba rozando el larguero y en el 70’ El Yamiq acariciaba otra vez el gol rematando otro centro del extremo. En esta ocasión, se desviaba por pocos centímetros del poste.

Pero, la gran oportunidad del Real Zaragoza era en el minuto 78’. Moyano y Aguirregabiria armaban la jugada, Francho por banda ponía un centro que no conseguía atajar Magunagoitia, permitiendo la llegada de Soberón, que con casi toda la puerta libre, remataba frente al cuerpo del arquero que impedía un gol que ya se celebraba en el Ibercaja Estadio.

Se le acababan las ideas y las fuerzas a los maños y más allá de una expulsión a El Yamiq en el 93’, el partido moría sin cambios en el marcador.

De nuevo, el Real Zaragoza sale sin los tres puntos de su estadio y el futuro está cada vez más negro.