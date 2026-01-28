El vestuario del Real Zaragoza mantiene intacta su confianza: "Tenemos mimbres para poder sacarlo adelante"

El Real Zaragoza tiene por delante semanas decisivas para su futuro. Tras ganar al Racing de Santander a domicilio y cosechar dos empates en casa ante la Real B y el Castellón, los de Sellés siguen a tres puntos de los puestos de salvación.

Pese a que los dos últimos encuentros no hayan dejado buenas sensaciones, el vestuario mantiene su fe en salir de esta situación. Así lo ha reiterado este miércoles el futbolista vasco Martín Aguirregabiria, que volvió a pisar el verde el pasado domingo tras su lesión (en noviembre).

“Desde el primer momento veo al equipo con confianza, se demuestra en el campo y en el trabajo de todas las semanas. Tenemos que hacer lo que estamos haciendo. Tenemos mimbres para poder sacarlo adelante”, ha asegurado el lateral.

En la misma línea, ha asegurado que el vestuario “está bien” anímicamente, aunque entiende que les falta encadenar victorias, pese a que la dinámica y la línea de trabajo “es buena”.

Ha reconocido que estos últimos partidos en el Ibercaja Estadio el objetivo era sacar los 6 puntos para darle esa alegría a la afición, pero ha dado mérito a los dos puntos conseguidos, sobre todo ante el Castellón.

De cara al próximo encuentro frente al Albacete (este sábado a las 16.15), Aguirregabiria lo ve tan importante como todos los partidos y asegura que hay argumentos para que el Real Zaragoza se lleve los tres puntos.

Regreso de lesión

Personalmente, ha confirmado que se encuentra completamente recuperado y al 100% para competir, alabando los servicios médicos del club. Además, consciente de que su lesión llegó en su mejor momento, desea seguir al mismo nivel o “aumentarlo”. “He podido volver con más fuerza. Soy exigente conmigo mismo”, ha defendido.

Igualmente, ante el dilema de quién ha echado más de menos a quien, si el equipo a Aguirregabiria o Aguirregabiria al equipo, el jugador lo tiene claro: “Yo más, seguro”.

Y es que durante su ausencia han sido varias las opciones de Sellés para el lateral derecho, contando con Juan Sebastián, Álex Gomes o Francho. “Es enriquecedor para los jugadores y el técnico”, ha valorado.

Por último, al ser cuestionado por su futuro en el club, ha manifestado que está “centrado en el Real Zaragoza”, donde está cómodo. “Me gusta la ciudad y el equipo, mi familia está bien”, ha añadido.