El Real Zaragoza anuncia la salida de Pau Sans: jugará cedido en el KS Cracovia hasta el final de temporada

Ya es oficial. Pau Sans se marcha del Real Zaragoza rumbo a Polonia y jugará cedido en el KS Cracovia de Primera División hasta el final de la presente temporada. Era ya un secreto a voces y este miércoles se ha hecho oficial el acuerdo entre ambas partes.

Así pues, Pau Sans, canterano del Real Zaragoza y que tiene contrato hasta 2029 con el club desde su renovación en noviembre de 2024, emprenderá un nuevo desafío en su carrera y competirá por lo que resta de curso en la máxima categoría de Polonia, la Ekstraklasa.

Desde el Real Zaragoza, en un breve comunicado, le desean “la mejor de las suertes en este reto fuera de casa”.

La del atacante era una de las salidas prioritarias durante este mercado de invierno, ya que desde que llegó Rubén Sellés al banquillo apenas ha contado con minutos, incluso quedándose fuera de varias convocatorias.

De esta forma, el Real Zaragoza ha dado salida ya ha tres futbolistas durante esta ventana: Sabastian Kosa, Samed Bazdar y Pau Sans, todos ellos en forma de cesión.

