La UD Las Palmas impone su ley ante un Real Zaragoza que urge refuerzos de verdad: con los mismos no será suficiente

Dijo Rubén Sellés el pasado viernes que difícilmente habría fichajes e incorporaciones hasta mitad o final de enero. Apenas ha tardado dos días en responderle el fútbol con la realidad de este Zaragoza, un equipo muy escaso de calidad individual que urge fichajes de verdad para completar la misión que el técnico inició hace dos meses devolviendo a la vida al equipo.

Porque la calidad individual es lo que ha decidido el partido entre el Real Zaragoza y Las Palmas. Valery y Kodro fallaron dos ocasiones imperdonables en los últimos 15 minutos, a lo que los canarios no perdonaron con un gol de Estanis Pedrola casi en el 90. Un Estanis Pedrola que apenas llevaba unas horas en Gran Canaria antes de subirse al avión, mientras otros siguen de brazos cruzados viendo escapar más puntos del Ibercaja Estadio.

El regreso de Francho Serrano a la banda derecha fue la gran novedad en un Real Zaragoza al que también volvió Radovanovic al eje de la defensa, en lugar del sancionado Insua. El resto, los mismos que ya prácticamente cualquier zaragocista se sabe de memoria para medirse a Las Palmas, segundo clasificado que repite el 11 que venció por 4-0 a la Cultural Leonesa.

El equipo de Sellés quiso mostrar desde los primeros minutos sus señas de identidad, con verticalidad, combinación de pases, y presión alta para morder la salida de balón rival. Pero enfrente había un señor equipo, con una calidad individual de otra categoría cuando suma a Manu Fuster, Viera o Jesé y que, por si fuera poco, le añade solidez defensiva.

Pero el ritmo de partido se volvió tan gélido como la temperatura del Ibercaja Estadio. Hasta que llegó una jugada clave de la primera parte. Las Palmas lanzó una contra que llegó dentro del área a Jesé, que probó un disparo a priori manso para que lo atajara Andrada, pero el balón le pasó por debajo de las manos y se coló en la portería zaragocista. De nuevo, regalo y 0-1 a la primera.

Ahí cambió la primera parte. Las Palmas desarboló al Zaragoza, mostrando su superioridad técnica con el balón. El linier le anuló el segundo a Jesé por un claro fuera de juego y Pejiño probó por encima del larguero, mientras los de Sellés solo podían achicar balones y rezar para llegar con vida al descanso.

El paso por vestuarios le sentó bien al Zaragoza, que le dio la vuelta al partido y le pudo plantar cara a Las Palmas. Más todavía cuando Kenan Kodro acertó para enviar a la red el rechace a una gran parada de Horkas a su propio remate.

Comenzó un nuevo partido que el Zaragoza jugó de tú a tú. Ambos equipos cercaron el área rival durante prácticamente 25 minutos, pero sin llegar a rematar con verdadero peligro.

El Zaragoza rozó la victoria en dos claras ocasiones en los últimos 15 minutos, primero con un disparo de Valery con todo a favor dentro del área, y después con un posible remate a bocajarro de Kodro, pero el delantero no se atrevió a buscar portería de primeras y acabó haciéndose un lío con el balón.

Con dos ocasiones muy claras perdonadas, los 13.000 asistentes al Ibercaja Estadio podían imaginarse el devenir del encuentro. Porque el que no iba a fallar fue Estanis Pedrola, que le ganó la espalda a Francho -de nuevo lateral en la segunda mitad- para batir por bajo a Andrada.

La calidad individual fue más que decisiva para que los tres puntos volaran a Gran Canaria, marcando la diferencia entre un equipo de Primera División y otro que, si no se refuerza de forma urgente en el mercado invernal, tendrá muy difícil para evitar el descenso de categoría. Y deberá hacerlo de forma urgente y clara, no como lo hizo en un verano en el que la catastrófica, tardía y deficiente planificación de Txema Indias está conduciendo al Real Zaragoza a la salida del fútbol profesional. Porque con lo que hay hoy, no da para sumar más de 30 puntos en toda una segunda vuelta después de hacer 17 puntos en la primera mitad del campeonato.

Aun tuvo el Zaragoza la oportunidad de rascar el empate, pero el remate de Saidu en un lanzamiento de falta de Tasende se estrelló en el palo, como ya hizo tres veces en el anterior partido en Burgos. Al final, tres puntos para la UD Las Palmas gracias a lo que decide en el fútbol, la calidad individual. Porque Sellés ha logrado resucitar al Zaragoza, pero difícilmente será capaz de mantenerlo con vida si no hay refuerzos de verdad, no como los de verano.