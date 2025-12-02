Goles de Eguaras y Adrián González: el recuerdo del último Real Zaragoza - Burgos en Copa del Rey hace 4 años

Con un ambiente mucho más tranquilo y tres puntos más en el casillero afronta el Real Zaragoza la semana copera. En menos de un mes, la realidad de los blanquillos ha dado un giro radical, pasando de verse en Primera RFEF a creer más que nunca en la salvación, ahora a tres puntos.

Tras tres victorias consecutivas y grandes sensaciones en el terreno de juego, sobre todo ante el Leganés el pasado domingo, la competición doméstica da tregua para disputar la Copa del Rey.

El Real Zaragoza se mide este jueves ante el Burgos en el Ibercaja Estadio en la segunda ronda copera, después de hacer los deberes ante la UD Mutilvera con el objetivo de pasar a la siguiente fase y recibir a un equipo de Primera División.

Cabe destacar que los maños no lo consiguen desde hace cuatro temporadas, cuando recibieron al Sevilla en La Romareda, precisamente tras eliminar al Burgos, mismo rival de este jueves.

Así pues, se repite la misma eliminatoria que en el curso 2021-22. Fue un 14 de diciembre cuando el Real Zaragoza recibió en el Municipal al Burgos, entonces dirigido por Julián Calero, protagonista en el presente por su destitución como técnico del Levante.

El cuadro maño estaba dirigido por Juan Ignacio Martínez, JIM, y salió con un once de suplentes con Álvaro Ratón, Enrique Clemente, Lluís López, Nieto, Ángel López, Eguaras, Adrián, Zapater, Azón y César Yanis.

Aun así, venció a los burgaleses por 2-0. Eguaras y Adrián González fueron los encargados de sumar los tantos al marcador y dar el pase a los dieciseisavos de final al Real Zaragoza.

De esta forma, los aragoneses recibieron al Sevilla, de Primera, con quien cayeron 0-2 el 6 de enero de 2022, la última vez que se han medido a un conjunto de la élite.

Las siguientes temporadas no ha pasado de la primera o segunda ronda, como el pasado curso que perdió en la tanda de penaltis frente al Granada tras empatar en la prórroga 2-2.

Ebro y Huesca

Por su parte, también es semana de Copa para otros dos conjuntos aragoneses, el CD Ebro y la SD Huesca. Ambos disputan su partido este martes. Los del barrio de La Almozara juegan ante un equipo de Primera División, el Osasuna, en el Ibercaja Estadio a partir de las 19.00.

Los oscenses, que vencieron al Utebo en la primera ronda, se ven las caras contra el Racing de Ferrol, de Primera RFEF, en A Malata, también a las 19.00.