La anécdota de Mario Soberón en un Mercadona de Zaragoza: "Me dijo que íbamos a ganar en Eibar"

El Real Zaragoza ha vuelto a nacer. O al menos, ha vuelto a creer tras sus dos últimas victorias consecutivas que acercan los puestos de salvación. Han sido semanas muy duras para el vestuario, que respira con alivio, pero manifiesta que todavía no se ha conseguido nada. Aun así, dentro siempre confiaron en el trabajo y en revertir la situación.

En este aspecto, Mario Soberón, que anotó su segundo tanto del curso el pasado sábado, ha desvelado una bonita anécdota que vivió con un aficionado hace unas semanas mientras hacía la compra en el Mercadona. “Una persona me paró, estaba muy desanimado, no quería venir más, me dijo que iba a romper el abono, que estaba cabreado. Le expliqué mis pensamientos y cómo lo veía. Me dijo que vendría a Eibar y que íbamos a ganar”.

Cuando aquello pasó, el Real Zaragoza no había conseguido sumar los seis últimos puntos que permiten ver la situación diferente, de forma más positiva. En este aspecto, el delantero ha reconocido que están muy contentos y que el triunfo en Eibar refuerza el trabajo.

“El equipo ha vuelto a ganar porque lleva haciendo las cosas bien desde que ha llegado Rubén. Aunque las primeras semanas no tuviéramos resultados, era de esperar que en algún momento llegara. Lo normal es que con este trabajo y los jugadores de calidad que tenemos, salgamos. El Zaragoza no está muerto, está capacitado para salir de ahí y pronto. El otro día era un partido que hubiéramos perdido anteriormente”, ha reflexionado Soberón.

Momento personal

Además, el cántabro ha cambiado radicalmente su papel desde que Sellés llegó a Zaragoza: “Ha cambiado todo. Ha confiado en mí. Todos queremos jugar, cuando participaba menos daba mi 100% para aprovechar la ocasión. Confió en mis cualidades y sigo trabajando igual. Quiero seguir mejorando y dando más y sé que puedo”.

En este sentido, Soberón ha dejado claro que no llegó a entender por qué no tenía más protagonismo con Gabi. “Buena pregunta. No te sé decir”, ha respondido al ser cuestionado por ello.

Igualmente, ha asegurado que es “mejor con otro delantero al lado” y ha reconocido que está más contento cuando juega con Kodro u otro delantero.

Sobre otro compañero, Samed Bazdar, ha hablado también el ariete, insistiendo en que entrena bien y que ayudará al equipo durante la temporada porque "tiene calidad".

Por último, confía en que el domingo se sume la tercera victoria consecutiva, la segunda en el Ibercaja Estadio. Allí, el Real Zaragoza es consciente de que necesita la energía de su gente, que no fallará y se espera un gran ambiente.

“Seguimos últimos y estuvieron 300 en Eibar, nos ayudaron a meter el gol. Veníamos de una victoria en muchos partidos. La afición siempre está. También se ilusiona fácilmente, pero es positivo para nosotros”, ha valorado.