Eibar - Real Zaragoza, LaLiga Hypermotion en directo: ¡Toni Moya adelanta al Zaragoza!
El Real Zaragoza busca dar continuidad a la victoria ante el Huesca y sumar 3 puntos frente a un Eibar invicto en Ipurúa
LAS CLAVES
- 20:32 ¡FINAL DEL PARTIDO!
- 20:14 81': ¡GOL DEL REAL ZARAGOZA!
- 19:23 Descanso
- 19:01 30': ¡GOL DE SOBERÓN!
- 18:53 22': ¡LO PARA ANDRADA!
Después de resurgir hace seis días en el duelo aragonés frente a la SD Huesca, el Real Zaragoza necesita seguir sumando puntos para soñar con la permanencia. Los de Rubén Sellés buscarán una nueva victoria frente a un Eibar anclado en la zona baja por su irregularidad como visitante, pero que hace de Ipurúa un fortín.
-
¡FINAL DEL PARTIDO!
¡¡FINAL!! ¡¡VICTORIA ÉPICA DEL REAL ZARAGOZA EN EIBAR!! ¡Heroico triunfo del Real Zaragoza tras jugar más de una hora con 10 y remontando al Eibar!
En breve, toda la crónica en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN
-
95': Disparo fuera del Eibar
Disparo desviado del Eibar desde la frontal. Tres minutos para el final.
-
94': Cuatro minutos para el final
Cuatro minutos para el final. Coge aire el Zaragoza.
-
92': ¡Gran mano de Andrada!
¡QUÉ MANO DE ANDRADA A UN REMATE DE CABEZA DEL EIBAR!
-
90': ¡OCHO minutos de añadido!
Se añaden ocho minutos en Ipurúa
-
86': Se vuelca el Eibar
Minutos de sufrimiento total para el Real Zaragoza. Se vuelca el Eibar sobre la portería de Andrada
-
81': ¡GOL DEL REAL ZARAGOZA!
¡¡GOOOOOOOOOOOOL DE TONI MOYA!! ¡¡SE ADELANTA EL REAL ZARAGOZA CON UN GOL DE TONI MOYA CUANDO MÁS SUFRÍA EL EQUIPO DE SELLÉS!!
-
78': Agota cambios Sellés
Agota los cambios Rubén Sellés dando entrada a Toni Moya y Sinan Bakis por Keidi Bare y Kenan Kodro
-
77': Se marcha alto el lanzamiento de falta
Se marchó alto el lanzamiento de falta de Arbilla. Quisó superar por alto la barrera, pero no bajó el balón y salió por encima del larguero
-
76': Amarilla a Pomares
Tarjeta amarilla para Pomares, que regaló una falta en la frontal del área al Eibar
-
75': Resiste el Zaragoza
Resiste el Zaragoza la lluvia de balones aéreos que está llegando desde las bandas del Eibar
-
68': Doble cambio de Sellés
Mueve el banquillo Sellés. Se marchan Soberón y Valery y entran Juan Sebastián y Tasende. Hace tiempo que el Zaragoza necesitaba aire.
-
65': ¡Otra gran mano de Andrada!
¡Se vuelve a salvar el Zaragoza con una gran mano, casi sin querer, de Andrada! Gran balón por alto hacia Martón por encima de la defensa, la toca como puede el delantero del Eibar, y Andrada saca una fantástica mano para evitar el gol local.
-
62': ¡Perdona el Eibar a puerta vacía!
¡Qué ocasión ha perdonado Alkain desde el punto de penalti y sin portero! Le cayó el balón tras una mano providencial de Andrada, y manda el esférico por encima del larguero.
-
59': Le perdona Fuentes Molina una clara tarjeta a Bautista
Le perdona Fuentes Molina una clara tarjeta amarilla a Bautista por una entrada por detrás, sin opción de balón, a Gomes.
-
55': Se para el partido por molestias de Andrada
Salen las asistencias para atender a Andrada, que ha recibido un golpe en la presión de Bautista.
-
51': Dominio del Eibar en los primeros minutos
El Eibar, en superioridad numérica, ha iniciado la segunda parte buscando el protagonismo y el dominio que no tuvo en los primeros 45 minutos.
-
45': Comienza la segunda parte
Arranca la segunda parte con cambios en el Eibar, que no quiere sustos y retira a tres jugadores con amarilla: Cubero, Marco Moreno y Sergio Álvarez. Han entrado Alkain, Olaetxea y Álvaro Rodríguez.
No hace cambios Sellés, que ya había tenido que dar entrada a Gomes por el lesionado Insua.
-
Mucha polémica en la primera mitad
Enfado mayúsculo en la afición del Real Zaragoza por el arbitraje de Fuentes Molina. Reclaman una segunda amarilla a Cubero por manos dentro del área, quitándole un remate de la cabeza a Kenan Kodro.
Así es la jugada:
-
Descanso
Final de una primera parte de locura. El Real Zaragoza sobrevive con 10 a un nefasto arbitraje de Fuentes Molina, a sus líos en defensa, y a la planificación de Txema Indias, jugando con Gomes y Pomares de centrales. Nolaskoain adelantó al Eibar, y Soberón igualó desde el punto de penalti.