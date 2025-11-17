Andrada siempre está en la victoria, la sorpresa de Aguirregabiria y el nuevo papel de Bakis en el Real Zaragoza

El zaragocismo ha dormido plácidamente esta noche tras la victoria cosechada frente al Huesca en el Ibercaja Estadio. Más de mes y medio después, el Real Zaragoza saboreó una victoria en Liga. Fue por la mínima, gracias a un golazo de Aguirregabiria, y permite a los maños creer en la salvación, que se veía muy negra a las 21.00.

Por supuesto, queda mucho por hacer (y mejorar), pues el Real Zaragoza sigue siendo colista y a 6 de la salvación, pero el primer paso ya se ha dado. Se había hablado de la importancia de la primera victoria para que lleguen las demás. Habrá que ver si imponerse a los azulgranas ha sido un punto de inflexión, o solo un espejismo.

El resultado final puso fin a numerosas rachas y estadísticas. Fin a las seis derrotas consecutivas del cuadro blanquillo, a las 9 de Sellés (tres en el Real Zaragoza), a seis partidos encajando gol, además de ser la primera vez que los aragoneses ganaban este curso ante su afición.

Además, la noche del derbi aragonés dejó otras curiosidades reseñables. Rubén Sellés introdujo cinco cambios en el once, con la aparición destacada de Andrada, que no había sido titular todavía con el valenciano (lo fue en Copa del Rey). Le quitó el puesto a Adrián y consiguió dejar la portería a 0.

No tuvo excesivo acecho, pero sí estuvo firme bajo palos en un par de ocasiones y fue seguro en los centros laterales. Como punto destacado, el argentino ha sido el portero en las dos victorias del Real Zaragoza esta temporada, ante el Mirandés y el Huesca. También lo fue en el triunfo contra la Mutilvera en Copa.

Aguirregabiria, lo mejor

No obstante, si hubo un protagonista en el verde del modular, ese fue Martín Aguirregabiria. El futbolista fue el héroe que nadie se esperaba ver. Lo fue por su golazo, pero también por el resto del encuentro.

El futbolista, que llegó en el último día de mercado, no contó con minutos con Gabi, pero a raíz de la expulsión de Juan Sebastián, entró en el once y ya no ha salido. Con un rendimiento poco destacado, este domingo firmó su mejor partido y le dio la victoria a los locales.

El tanto le dio la confianza y mostró sus mejores condiciones a lo largo del choque, con recuperaciones, presión y labores de contención.

Por otro lado, también volvió a ser llamativo el cambio de Sinan Bakis, que parece contar con la confianza de Sellés. El turco entró en el minuto 80 por Kenan Kodro, por delante de Dani Gómez. La semana pasada, en Granada, también salió antes que el ‘9’ e incluso que el propio Kodro, que no tuvo minutos.

El delantero no había aparecido en lo que iba de temporada, hasta que aterrizó en la capital del Ebro Rubén Sellés. Jugó media parte en Copa y debutó en liga frente al Granada. Sin duda, este papel como primer recambio en la delantera era inimaginable, pero el técnico quiere a todos enchufados, incluido Bakis.