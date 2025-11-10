Alberto Zapater dice adiós al fútbol profesional conquistando bajo la nieve el título de liga en Canadá

El eterno capitán del Real Zaragoza, Alberto Zapater, ya ha disputado su último partido como jugador de fútbol profesional. Y, como la leyenda que es, el de Ejea de los Caballeros se retiró levantando el título de Liga canadiense, su primera Liga.

Disputaba la final de la Canadian Premier League y venció al Cavalry 2-1 en la prórroga en un encuentro marcado por una fuerte nevada. Zapater disputó poco más de 10 minutos del partido.

Hace un mes, el Atlético Ottawa anunció el partido de homenaje a Zapater por su retirada a los 40 años, celebrado el pasado día 12 de octubre. No obstante, el conjunto canadiense llegó hasta la final de los playoffs.

Alberto Zapater aterrizó en Canadá en el verano de 2023, al finalizar su contrato con el Real Zaragoza, y en Ottawa ha disputado dos años y medio, siendo el actual capitán del equipo.

Más allá de Ottawa, la huella de Alberto Zapater quedará siempre en el Real Zaragoza, el equipo de su vida, donde militó durante 12 temporadas en dos etapas diferentes (2004 a 2009 y 2016 a 2023). De hecho, es el tercer jugador con más partidos en la historia del club blanquillo (422), solo por detrás de Xavi Aguado y José Luis Violeta.

En total, el aragonés ha anotado 26 goles, 12 en el Real Zaragoza, el último el 15 de octubre del 2022 frente al Villarreal B.

Pero Zapater ha sido mucho más que un futbolista, ha sido un referente y un ídolo de generaciones, un ejemplo de sentir el escudo y los colores, en las buenas y sobre todo, en las malas. Sin duda, una figura y un ídolo muy necesario en el actual Real Zaragoza.

Son muchos los partidos y recuerdos que quedarán en la memoria, pero el zaragocismo nunca olvidará el emotivo día de su despedida en la vieja Romareda. "Lo que se vive aquí no se vive en otros equipos", subrayó Zapater emocionado.